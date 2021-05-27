«أبوظبي الإسلامي» يمول إتمام الاستحواذ على «تيسكو»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي دعم صندوق «رسملة للدخل طويل الأجل» بتمويل إسلامي مُهيكل، لإتمام صفقة الاستحواذ على متجر سوبر ماركت لـ «تيسكو ستورز»بمدينة هاترسلي، في منطقة مانشستر الكبرى.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة: «يسعدنا دعم وتمويل رسملة في إتمام أحدث صفقاتها، وتنسجم منتجاتنا التمويلية مع أهداف صندوق «رسملة للدخل طويل الأجل» المتمثّلة في زيادة دخل ورأس مال الشركة، من خلال الاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ضمن محفظة متنوعة من الأصول العقارية، التي تحقق دخلاً آمناً ومستداماً بموجب عقود إيجارية طويلة الأجل».

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