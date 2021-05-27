546.4 ألف مقعد على الرحلات في مطارات الإمارات في أسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن حجم السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، بلغ 546 ألفاً و367 مقعداً خلال الأسبوع الذي بدأ في 24 مايو الجاري.

سعة مقعدية

وأظهرت بيانات المؤسسة، التي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، أن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، سجلت تراجعاً على أساس أسبوعي بنسبة 7.5% مقابل 590 ألفاً و553 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، قفزت السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري بنسبة 240%، وذلك على أساس سنوي، مقارنة بالأسبوع المقابل ذاته من مايو 2020، الذي تزامن مع تعليق رحلات الركاب المجدولة في مطارات الدولة إثر جائحة «كوفيد 19».

أداء أكبر

وأشارت البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل خلال الأسبوع الذي يبدأ في 24 الجاري، مليونين و424 ألفاً و37 مقعداً خلال الأسبوع الجاري، وتستحوذ السوق الإماراتية على 22.5% من إجمالي حجم السعة، التي تشغّلها شركات الطيران في المنطقة.

مسارات

وجاء مسار الطيران بين الإمارات والهند من بين أكبر الأسواق في السعة المقعدية للرحلات الدولية حول العالم خلال هذا الأسبوع بنحو 23 ألفاً و678 مقعداً، وفق بيانات «أو إيه جي». ووفق بيانات سابقة، أفادت المؤسسة بأن شركات الطيران في الإمارات شغّلت مليونين و728 ألفاً و282 مقعداً في أبريل الماضي مقابل مليونين و658 ألفاً و619 مقعداً في مارس بنسبة زيادة 2.6% على أساس شهري. وكانت شغّلت 2.57 مليون مقعد خلال يناير 2021، و2.35 مليون مقعد في فبراير الذي يليه.

السعة العالمية

وعالمياً، من المقرر أن تصل السعة العالمية الأسبوعية إلى 63.8 مليون مقعد، ما يمثل تراجعا طفيفاً بنسبة 0.4% عن الأسبوع الماضي. وتبقى السعة الحالية أعلى بنسبة 83.7% عما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، إلا أنها ما زالت أقل بنسبة 42.9% عن الأسبوع نفسه من عام 2019، وفق بيانات مؤسسة «أوه إيه جي». ومن بين الأسواق الرئيسية، حدثت التخفيضات في الصين حيث تراجعت المقاعد إلى 16.9 مليوناً من 17.2 مليوناً الأسبوع الماضي. فيما تستمر قدرة الولايات المتحدة في النمو، حيث شهدت زيادة طفيفة 0.6% أو 101 ألف مقعد إضافي هذا الأسبوع مقابل الأسبوع الماضي.

فتح الأسواق

واصلت المملكة المتحدة وإسبانيا، خلال الأسابيع الأخيرة مع بدء فتح الأسواق في أوروبا، نمو الطاقة الإنتاجية أسبوعاً على مدار الأسبوع. وأضافت شركات الطيران 133 ألف مقعد في المملكة المتحدة، بزيادة قدرها 20٪ عن الأسبوع الماضي، لكن المملكة المتحدة لا تزال متأخرة بنسبة 79.2٪ عن الأسبوع ذاته في عام 2019.

وفي إسبانيا، تبلغ السعة الآن 65.7٪ عن مستويات 2019، مع إضافة شركات الطيران 73 ألف مقعد هذا الأسبوع.

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