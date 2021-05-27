قمة جديدة لسوق دبي في 2021 مع تجاوزه 2800 نقطة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ نجح سوق دبي في مواصلة ماراثون المكاسب، مؤسساً قمة جديدة للعام الحالي مع تجاوزه حاجز 2800 نقطة للمرة الأولى منذ 26 يناير 2020، أي نحو 16 شهراً، وأضاف ما يربو على 3.6 مليارات درهم إلى مكاسبه السوقية، فيما انخفض سوق أبوظبي إثر تعرضه لعمليات جني أرباح مستحقة بعد مكاسب قوية في الجلسات الماضية.

وارتفع سوق دبي 0.95% عند 2825.2 نقطة بدعم أسهم البنوك والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي 1% إلى 6564.3 نقطة بضغط أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، منها 1.47 مليار في أبوظبي و325.75 مليوناً بدبي. وجرى تداول 344.4 مليون سهم، موزعة بواقع 189.15 مليوناً في أبوظبي و155.25 مليوناً في دبي. عبر تنفيذ 8929 صفقة. واستحوذ «العالمية القابضة» على 36% أو ما يعادل 649 مليون درهم من السيولة الإجمالية.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.34% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.2% و«الإمارات دبي الوطني» 4.61%، ونما قطاع الاستثمار 1.29% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.78% فيما استقر «سوق دبي المالي» و«شعاع كابيتال». ونزل قطاع العقار 0.5% ، فيما تراجع قطاع النقل 0.91%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بنحو 90.4 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 72 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 55.15 مليوناً. وحقق «الرمز كوربويشن» أكبر ارتفاع بنسبة 12.57%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.17%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 35.14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1.78% مع تراجع «أبو ظبي الأول» 2.6% فيما زاد «أبوظبي التجاري» 0.3% و«أبوظبي الإسلامي» 2.19%، وتراجع قطاع الاتصالات 1%، وتراجع قطاع الطاقة 0.31%.

ونما قطاع الاستثمار 0.42% مع صعود «العالمية القابضة». واستقر «إشراق»، وزاد قطاع العقار 0.2%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط بنحو 649.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 320 مليون درهم. وحقق «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 4.22%، فيما كان «الاتحاد للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 135.14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 9.9 ملايين درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 13.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 13.3 مليوناً، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 9.9 ملايين.

إفصاحات

★ كشف البنك التجاري الدولي عن تأكيد وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للبنك طويل وقصير الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأضاف البنك في إفصاح رسمي لسوق أبوظبي، أمس، إن «فيتش» أكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل عند «BBB+»، والتصنيف الائتماني قصير الأجل عند «F2»، ومستوى الدعم عند «2»، والحد الأدنى لمستوى الدعم عند «BBB+».

★ أعلنت شركة الإمارات للمرطبات تعيين محمد وسيم في منصب المدير العام للشركة، وذلك بأثر فوري، ومغادرة الرئيس التنفيذي حمد سالم العامري منصبه بالشركة.

★ يعقد مجلس إدارة شركة أورينت يو إن بي تكافل، اجتماعاً الأحد لمناقشة تعديل اسم الشركة، ومراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات.

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