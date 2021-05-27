1.1 مليار استثمارات 19 صندوق استثمار محلياً بالإمارات

المصدر: (أبوظبي – البيان)

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بلوغ إجمالي قيم صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية البالغ عددها 19 صندوقاً، نحو 1.69 مليار درهم مع نهاية العام الماضي، حيث بلغت استثماراتها داخل الدولة نحو 1.09 مليار درهم، وخارج الدولة 591 مليون درهم.

وتوزعت الصناديق بواقع 6 صناديق لبنك أبوظبي الأول، بصافي أصول 501 ملايين درهم، و3 صناديق لبنك أبوظبي التجاري، و3 صناديق لمصرف الهلال بواقع 417 مليون درهم، و3 صناديق للمال كابيتال بنحو 416 مليون درهم، وصندوقين للشركاء المتحدون للاستثمار 55 مليون درهم، وصندوق واحد لشيميرا كابيتال 61 مليون درهم، وصندوق واحد للرمز كوربوريشن 106 ملايين درهم.

وذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع أن أصول صناديق الاستثمار المحلية توزعت بواقع 1.313 مليار درهم لمستثمرين من مواطني الدولة، و377 مليون درهم لمستثمرين من غير مواطني الدولة.

في سياق آخر، كشفت الهيئة عن بلوغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية القائمة والمسجلة لديها إلى 596 صندوقاً بنهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد الصناديق الأجنبية المسجلة بنحو 115 في العام 2020، وتم خلال العام ذاته إلغاء تسجيل 17 صندوقاً.

واستحوذت لوكسمبورج على العدد الأكبر من صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة في الدولة بواقع 378 صندوقاً ثم أيرلندا 103 صناديق، والهند 41 صندوقاً، وجزر كايمن 32 صندوقاً ومركز دبي المالي العالمي 11 صندوقاً، والسعودية 6 صناديق والمملكة المتحدة 5 صناديق وفرنسا 5 صناديق وجيرسي 5 صناديق وموريشيوس 3 صناديق وباكستان 3 صناديق والبحرين «صندوقين» ومركز أبوظبي المالي العالمي صندوق واحد، وسويسرا صندوق واحد.

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