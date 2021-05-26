الإمارات الأولى خليجياً بمشاريع الفنادق قيد الإنشاء

المصدر: دبي - عمرو عادل

تصدّرت الإمارات دول الخليج في عدد المشاريع الفندقية الجديدة قيد الإنشاء بنحو 203 مشروعات فندقية جديدة، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «توب هوتيل بروجكتس»، المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة.

وبحسب التقرير الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، فإن المشاريع الفندقية في الإمارات تضم 60 ألفاً و419 غرفة فندقية جديدة حتى 2024، ما يجعلها في صدارة دول المنطقة في عدد المشاريع الفندقية الجديدة. وكشفت البيانات أن هناك 473 فندقاً قيد الإنشاء حالياً يضم 158 ألفاً و161 غرفة في جميع أنحاء دول الخليج حتى 2024، مع تقدم الإمارات والسعودية.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الخليج بـ 161 مشروعاً، لكن نظراً للحجم الهائل لبعض مشاريعها، يصل إجمالي عدد الغرف في المملكة إلى 72 ألفاً و243 غرفة، متفوقة على الإمارات بما يقرب من 12 ألف غرفة.

وتعمل قطر التي جاءت بالمرتبة الثالثة أيضاً على زيادة مشاريعها الفندقية بوتيرة متسارعة، مع 46 فندقاً جديداً بطاقة 13 ألفاً و117 غرفة، تلتها عُمان مع 32 مشروعاً، فيما يتم التخطيط لإطلاق 18 فندقاً في البحرين و13 في الكويت.

وأضافت أنه من المنتظر افتتاح 155 فندقاً جديداً أبوابه بالمنطقة في 2021 بطاقة 44 ألفاً و62 غرفة في المنطقة، كما سيكون العام المقبل على نفس الوتيرة من النشاط مع افتتاح 149 فندقاً يضم 52 ألفاً و974 غرفة. فيما سيشهد 2023 هدوءاً في المشروعات الفندقية مع افتتاح 57 فندقاً بطاقة 21 ألفاً و697 غرفة، فيما تم جدولة افتتاح 112 فندقاً في 2024 وما بعده بطاقة 39 ألفاً و428 غرفة.

وذكرت المؤسسة أن دبي تأتي في المقدمة من حيث المشاريع الفندقية الجديدة في منطقة الخليج حتى 2024، مع 145 فندقاً جديداً بطاقة 44 ألفاً و763 غرفة قيد الإنشاء حالياً، ما يعادل أكثر من 70% من المشاريع الفندقية في الإمارات وحدها.

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