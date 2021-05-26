«فايننشيال تايمز»: الإمارات نجحت في تنويع اقتصادها

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن الإمارات تُعد ضمن الدول المُعتمدة بصفة رئيسية على النفط في مواردها التي نجحت في تنويع اقتصادها.

ونشرت الصحيفة أمس تقريراً بعنوان «الدول المُنتجة للنفط تواجه انتقالاً مُكلفاً بينما يتطلع العالم إلى مستقبل خال من الانبعاثات»، حيث تناولت فيه المتاعب التي تواجهها حالياً غالبية الاقتصادات المعتمدة على النفط في العالم فيما يتعلق بتنويع اقتصادها، وذلك في ظل سعي دول العالم بصفة حثيثة إلى تحقيق أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو أن يكون العالم بلا انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وذكر التقرير أن الإمارات تُعد استثناءً من هذه الدول، حيث نجحت بالفعل في مساعيها الرامية إلى تنويع اقتصادها وخفض اعتماده على عائدات النفط.

وأوضح التقرير أن الإمارات، ومعها كندا والنرويج وأستراليا، كانت ضمن الدول المعتمدة اقتصادياً على عائدات النفط، إلا أنها نجحت في تطوير مجالات أخرى لاقتصاداتها بعيداً عن عائدات الوقود الأحفوري.

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