"ألفا ظبي" تستحوذ على الشركة المالكة لمنتجع "سانت ريجيس جزيرة السعديات"

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة"، الشركة ذات النمو والتوسع السريع والتابعة لـ "الشركة العالمية القابضة" والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن اكتمال صفقة استحواذها على شركة "مربان" المملوكة للقطاع الخاص.

وتأسست "مربان" عام 2006، وهي شركة استثمارية رائدة مقرها في أبوظبي وتمتلك أصولاً خاضعة للإدارة بقيمة تقارب 1,7 مليار درهم (500 مليون دولار).

وتنشط "مربان" بصورة أساسية في قطاع الضيافة عبر مجموعة من الأصول المميزة، بما في ذلك "منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات"، ومنتجعات "لاكشري كوليكشن الوثبة" الصحراوية، وعلامة "لو نوار كافيه" التجارية.

وفي شهر مارس المنصرم، وقعت "مربان" اتفاقية مع حاكم مقاطعة آتشيه الأندونيسية لبناء منتجع فاخر في المقاطعة.

وتمتلك "ألفا ظبي" سجلاً حافلاً في مجال تطوير الضيافة، حيث قامت بإنشاء العديد من الفنادق في الإمارات، والمغرب، وروسيا، والمملكة المتحدة. وستسهم عملية الاستحواذ على "مربان" في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التنويع التي تنتهجها "ألفا ظبي" من أجل توسيع محفظتها.

وقال محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة": متحمسون لاغتنام الفرص التي سيقدمها استثمارنا في شركة ’مربان‘ لتسريع وتيرة انتشارنا عالمياً.

إذ تتمتع الشركة بمحفظة أعمال وأصول متكاملة، كما تمتلك مجموعة متميزة من مشاريع الضيافة التي يسعدنا أن نكون جزءاً منها، والتي ستعود علينا بفوائد جمة مثل تحسين شبكتنا وفتح أسواق جديدة أمامنا".

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ظبي القابضة": "تؤهلنا هذه الصفقة لتحقيق المزيد من النمو عبر اغتنام فرص جديدة في أسواق مختلفة من خلال محفظة ’مربان‘ الغنية بالأصول.

ونحن نعمل عن كثب مع ’الشركة العالمية القابضة‘ لبناء محفظة متنوعة تتماشى مع تطلعاتنا الاستراتيجية وأهدافنا المستقبلية، كما نتطلع إلى التعاون الوثيق مع ’مربان‘ لتحقيق طموحاتنا المشتركة".

وإلى جانب محفظتها المتميزة من أصول الضيافة، تمتلك "مربان" حصة 33% في شركة "القناة للسكر"، أكبر مشروع تطويري لصناعة سكر البنجر في العالم؛ وحصة أقلية في "كلارنا"، إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية التي تتبع استراتيجية "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" في أوروبا إلى جانب منتجات مالية أخرى.

وقال سيد شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "الشركة العالمية القابضة": تنسجم هذه الخطوة مع رؤيتنا لتطوير أعمال الضيافة وباقي القطاعات لدينا، وتوطيد علاقاتنا محلياً وإقليمياً.

علاوةً على ذلك، يمثل استحواذنا على حصة في شركة ’القناة للسكر‘ – أضخم مشروع مستدام في العالم لاستخراج سكر البنجر – إضافة متميزة ومساهمة مهمة في برنامج الأمن الغذائي طويل الأمد في أبوظبي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051".

وتسعى "الشركة العالمية القابضة"، بالاعتماد على نمو شركاتها التابعة مثل "ألفا ظبي"، إلى توسيع محفظتها وتعزيز مكانتها في السوق بصفتها مساهماً بارزاً في مشهد الأعمال في أبوظبي واقتصاد الإمارات عموماً.

وتضمّ "ألفا ظبي القابضة" أكثر من 40,000 موظف، وتشارك في تطوير مجموعة واسعة من المشاريع بما في ذلك العقارات متعددة الاستعمالات والمباني الشاهقة، والمجمعات السكنية، والبنية التحتية.

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