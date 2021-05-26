«فايف قرية جميرا دبي» يحصد جوائز مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة «فايف» القابضة، وهي مجموعة عقارية تتخذ من دبي مقراً لها، وشركة «اتكنز»، وهي عضو في مجموعة «إس إن سي - لافالين» بفوزٍ كبير ضمن جوائز مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية للعام 2021.

وحاز مشروع «فايف قرية جميرا دبي» جائزتين، حيث تمّ اختيار مشروع الضيافة والسكن فائزاً ضمن فئة أفضل المباني الشاهقة في الشرق الأوسط وأفريقيا بتصويت الجمهور، كما حصل المشروع على جائزة التميّز لأفضل المباني الشاهقة من ارتفاع 200-299 متراً.

تكرّم جوائز مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية المشاريع والأفراد الذين قدموا مساهمات استثنائية في هذا المجال للتطوير العمراني، والتي تساهم في تحقيق الاستدامة على أعلى المستويات.

وتُقدّم الجوائز ضمن أكثر من 20 فئة تشمل «أفضل مبنى عالي للعام»، و«البيئة الحضرية»، و«الابتكار»، و«تجديد وترميم المباني»، و«التصميم الداخلي»، و«البناء»، و«الهندسة».

وجرى استعراض المشروع خلال حفل الجوائز الافتراضي من جانب نبيل عقيقي، الرئيس التنفيذي لشركة «فايف» للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لشركة «فايف» القابضة، وفريدة فرج، مديرة التصميم الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في شركة «اتكنز».

وقال نبيل عقيقي، الرئيس التنفيذي لشركة «فايف» للتطوير العقاري: يعدّ الفوز بهذه الجوائز إنجازاً مهماً بشكل خاص لشركة «فايف»، كونها الأولى التي تحصل عليها بعد الانتهاء من مشروع «فايف قرية جميرا»، وهو مفهوم تصميم عالمي حاصل على براءة اختراع في مجال الضيافة.

ويدعم تصميم مشروع «فايف قرية جميرا» الاستدامة البيئية، من خلال الحرص على توفير 7 أضعاف من المساحات الخضراء التي كان يمكن استبدالها لزيادة مساحات المباني.

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