غرفة عجمان تحصل على شهادة «الأيزو» في استمرارية الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

حصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان على شهادة الأيزو «ISO22301» في تطبيق نظم استمرارية الأعمال والخدمات، كنتيجة للجهود المبذولة لضمان استدامة بيئة الأعمال وتقديم خدمات مواكبة لتطلعات أعضاء غرفة عجمان ومتعامليها.

وتسلم سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، شهادة «ISO22301» بحضور المديرين التنفيذيين وفريق عمل تطبيق نظام استمرارية الأعمال، حيث قدمت الشهادة الدكتورة كريمة عبد المنعم، المدير العام لمعهد التميز المستدام، نيابة عن شركة غابرييل ريجسترار المانحة لشهادات الأيزو، وذلك في مقر غرفة عجمان.

وأكد السويدي حرص غرفة عجمان على اعتماد أفضل الممارسات في بيئة العمل الداخلية، بهدف تقديم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة، مؤكداً على أهمية شهادة الاعتماد الدولي الأيزو وانعكاس ذلك على استمرارية الأعمال خلال الأزمات والطوارئ نظراً لطبيعة عمل الغرفة مع المنشآت الاقتصادية، والتي تستلزم ضرورة تقديم الخدمات في كل الأوقات.

وأشار إلى أن غرفة عجمان حرصت خلال تداعيات الجائحة على تطويع أنظمتها الإلكترونية لتقديم خدماتها بشكل متكامل يضمن استمرارية الأعمال، ليأتي الحصول على شهادة الأيزو «ISO22301» كتتويج للجهود المبذولة في إدارة تداعيات الجائحة.

وأشاد بجهود فريق العمل في تنفيذ ورش العمل ومتابعة إجراءات حصول الغرفة على شهادة الاعتماد الدولي الأيزو في تطبيق نظم استمرارية الأعمال والخدمات، ليتم تحديد عمليات كل إدارة وتصنيفها مع وضع استراتيجية استمرارية الأعمال وخطط إدارة الأزمات، والتوعية العامة للموظفين وتدريبهم على خطط إدارة الأزمات.

وذكر أن الغرفة تعتمد في تنفيذ خططها على مواكبة استراتيجية إمارة عجمان بشكل خاص والدولة عامة، من خلال استشراف المستقبل بهدف تلافي أي آثار سلبية وتحويلها إلى عوامل وفرص نجاح، مشيداً بما قدمته الإمارات كنموذج ملهم في التعامل مع تداعيات الجائحة.

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