أحمد الظاهري: تطوير حقول «بالبازم» يؤكد سعي «أدنوك» لتعزيز القيمة من موارد أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، أن مشروع تطوير حقول منطقة «بالبازم» البحرية، يؤكد سعي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لتعزيز القيمة من موارد أبوظبي، ورفع السعة الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين يومياً، بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تدعم علامة «صنع في الإمارات»، وستشكل رافداً هاماً يرتقي باقتصادنا الوطني إلى آفاق أكثر رحابة.

جاء ذلك في تعليق للرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، حول إعلان «أدنوك» ترسية عقد بقيمة 2.73 مليار درهم (744 مليون دولار)، وذلك لتطوير الحقول الواقعة في منطقة امتياز «بالبازم» البحرية، لصالح لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وأضاف: يسعدنا الفوز بهذا المشروع من شركة «الياسات للعمليات البترولية المحدودة» التابعة لأدنوك. وسنحرص على التعاون مع فريق عمل «الياسات»، لتسليم هذا المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع الامتثال لأرقى معايير الصحة والسلامة والبيئة، مشيراً إلى أن فوز شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بهذا المشروع الضخم، جاء بفضل خبراتها العميقة، وإمكاناتها الشاملة، وسجلها الحافل بالنجاح في مثل هذه المشاريع.

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