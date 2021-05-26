«عالم وارنر براذرز أبوظبي» تفتتح لعبة «سكيركرو» بحلتها الجديدة

المصدر: أبوظبي- البيان

تستعد «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، لإعادة افتتاح لعبة «الرعب مع سكيركرو» بحلتها الجديدة، التي ستعزز عند افتتاحها في 30 مايو الجاري من الخيارات الترفيهية المتنوعة والمميزة، التي تحتضنها المدينة الترفيهية، والتي يبلغ عددها 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً، يناسب جميع الأعمار.

وسيستمتع ضيوف لعبة «الرعب مع سكيركرو» التي تقع في منطقة غوثام سيتي بأقصى درجات الحماس والتشويق، إذ ستحلق بهم عالياً في الهواء في مغامرة فريدة من نوعها. وعلى متن اللعبة، سيصعد الضيوف على مقاعد متصلة بمحور مركزي يحلق بهم في الهواء، ويلتف بقوة باتجاه عقارب الساعة، في الوقت الذي تدور فيه المقاعد بحركة دائرية قوية، بزاوية 360 درجة في تجربة تشعل الحماس والتشويق.

وقد تم إعادة تصميم الواجهة الخارجية لهذه اللعبة، بحيث تضفي المزيد من ملامح التشويق على أفق منطقة غوثام سيتي، فمع بدء اللعبة وتحليقها في الهواء تبدأ العينان الواقعتان في الجزء العلوي من اللعبة بالوميض، لتعزز من المؤثرات البصرية ومشاعر الرعب والتشويق.

كما تتميز اللعبة الجديدة أيضاً بسعة ركوب أكبر، بحيث تستوعب حالياً ما يصل إلى 24 ضيفاً في كل مرة.

وبهدف ضمان سلامة الضيوف، خضعت لعبة «الرعب مع سكيركرو» للعديد من اختبارات الأداء الصارمة، وستتبع كل إجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها في جميع الألعاب والمرافق الترفيهية المختلفة في المدينة الترفيهية.

ولضمان توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع، اتخذت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» العديد من الإجراءات الاحترازية الإلزامية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل جميع الضيوف، بما في ذلك حاملو البطاقات السنوية بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة، التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.

وتقديراً لهذه الجهود، حصلت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» على شهادة الأمان Go Safe من قبل دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي، إذ يهدف برنامج هذه الشهادة إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة في مختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في إمارة أبوظبي.

تعد «عالم وارنر براذرز أبوظبي» على جزيرة ياس، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وتبعد مسافة دقائق عن كل من «عالم فيراري أبوظبي» التي تحتضن الأفعوانية الأسرع في العالم، وياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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