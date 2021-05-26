انطلاق منصة «نبض» لبيانات الأسواق المالية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت منصة نبض، قسماً جديداً يتيح لمستخدمي قسم الأعمال في نبض الاطلاع على أحدث بيانات الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى آخر الأخبار الاقتصادية باللغة العربية.

يُقدِّم القسم الجديد للمستخدمين من رجال المال والأعمال، بيانات مالية (مؤشرات، وسلع، وعملات، وأسهم وغيرها)، مخصصة لهم بناء على تفاعلهم وموقعهم الجغرافي. القسم الجديد - الموجود في قسم الاقتصاد في نبض - يتيح للمستخدمين مراقبة البيانات المحدثة وعرض الرسوم البيانية التفاعلية وتلقي آخر أخبار الأعمال والاقتصاد.

وقال مازن سنجر، رئيس الاستراتيجية التنفيذي لنبض: تعد هذه الإضافة الاستراتيجية من ضمن التزامنا بتزويد المستخدمين العرب في جميع أنحاء العالم بالبيانات والمعلومات المحدثة والموثوقة التي تهمهم، بما يضمن لهم تجربة مستخدم سلسة وعملية.

سوف يتمكن مستخدمو نبض لقسم الأعمال من الوصول إلى بيانات ومعلومات الأسواق المحدثة لحظة بلحظة، مما يُمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية يوميَّة أفضل والبقاء على اتصال بعالم الأعمال الذي يتغير باستمرار.

تجدر الإشارة بأن نبض شهدت نمواً استثنائياً خلال السنوات الأخيرة لتشمل مجموعة متنوعة من المحتوى المخصص على حسب اختيارات المستخدمين، بما في ذلك: نتائج مباريات كرة القدم المباشرة، والبث المباشر لقنوات التلفاز، ومقاطع الفيديو الترفيهية الخفيفة، ومعلومات الطقس، والبيانات الحالية للأسواق المالية، إلى جانب المحتوى ومقاطع الفيديو باللغة العربية لفئات الأخبار المحلية والدولية، والصحة والجمال، والسفر، والعلوم، والتقنية، والرياضة، والطبخ، وغير ذلك.

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