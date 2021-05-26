«ماجد الفطيم» تعزز قدراتها الرقمية عبر حلّ مبتكر للتقنيات الإعلانية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ماجد الفطيم» لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة، ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تطبيق حلّ جديد مبتكر للتقنية الإعلانية، يهدف إلى تعزيز مبيعات الموردين، وزيادة ربحيتهم، والارتقاء برضا العملاء من خلال عروض المنتجات المخصّصة، وتقديم توصيات المنتجات الملائمة، عبر منصّات التجارة الإلكترونية المتنامية.

ومع اعتماد أحدث تقنيات الإعلان الرقمي المتاحة، تهدف ماجد الفطيم إلى ضمان وصول عملاء كارفور إلى العروض الترويجية الأكثر ملاءمة وجاذبية لهم، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.

ويتيح تنفيذ هذا الحلّ الانسيابي المبرمج، الذي تقدمه كارفور أساليب نشر فائقة وممتازة لقوائم العروض الترويجية المدعومة والإعلانات الدعائية الشاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُوفر هذا الحلّ إمكانية التتبع الشامل، مع أدوات فريدة للقياس وإعداد التقارير، التي تمنح الموردين المشاركين فهماً أفضل لتفاعلات العملاء الفريدة، وتحقق لهم معدلات تحويل أكبر للعملاء نحو إعلاناتهم.

على سبيل المثال، نجحت العلامة التجارية الاستهلاكية «البقرة الضاحكة®» بتحقيق زيادة في مبيعاتها عبر الإنترنت بنسبة 46% عبر حلّ التقنية الإعلانية في كارفور، مستفيدة من تحسّن معدّل النقر بنسبة 1,5، كما اعتمدت هذا الحلّ بنجاح أيضاً أكثر من 15 علامة تجارية شهيرة للسلع الاستهلاكية المنزلية، ومنها 15 علامة تجارية شهيرة للسلع الاستهلاكية المنزلية والإلكترونيات تعتمد التقنية الجديدة، بما فيها حليب «أبو قوس» و«نوتيلا» و«بيكو» و«كيري»، والتي سجلت معدل زيادة في المبيعات بنسبة 30%.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم للتجزئة»: من خلال الاستثمار في حلول تقنية الإعلان، تقدم كارفور أساليب أكثر تطوراً لنشر المحتوى، ووضع إعلانات العلامات التجارية للموردين بصورة فعالة في الوقت والموقع المناسب، وفقاً للحاجة على منصّات التجارة الإلكترونية الخاصة بنا.

ومع النتائج الواضحة التي تظهر من خلال زيادة احتمال تحويل الجماهير المستهدفة بمقدار ثلاثة أضعاف، يُشكل حلّ التقنية الإعلانية الجديد قيمة كبيرة للعلامات التجارية والعملاء على حدّ سواء.

وقال نالا كارونانيثي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: بحلول عام 2025 من المتوقع أن ينمو سوق الإعلان الرقمي في الإمارات، ليصل إلى ما يفوق 5.5 مليارات درهم، وسيوفر اعتماد أحدث ابتكارات التقنية الإعلانية قدرة أكبر للموردين على الاستهداف الدقيق والمباشر للعملاء، عبر عروض المنتجات الأكثر ملاءمة لهم بالاعتماد على ملفاتهم الشخصية الفريدة.

وتتكيف هذه التقنية أيضاً بصورة فورية مع التفضيلات المتغيرة لكل عميل، لضمان تقديم الحلول الأكثر فاعلية.

وشملت الابتكارات الحديثة لذراع مبيعات التجزئة في ماجد الفطيم أيضاً إطلاق أول مركز آلي لتحضير الطلبات، عبر الإنترنت في المنطقة، وخدمة «استلمها بنفسك»، وخدمة «امسح وانطلق موبايل»، وإطلاق «السوق الإلكترونية»، وغيرها من المبادرات الذكية، التي تعتمد على أحدث مبتكرات التكنولوجيا العصرية.

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