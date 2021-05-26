اقتصادية عجمان تستعرض أسس نجاح مشاريع ريادة الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

استضافت برنامج «خلك لايف»، والذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عبر انستغرام المهندس خالد العطار، صاحب ومؤسس مجموعة «قدها» في برنامج «خلك لايف»، والذي تطرق إلى موضوع الطريق إلى ريادة الأعمال، وأسس نجاح المشاريع، وطرق تطويرها، وأفضل الأساليب التسويقية للمشاريع وأهم الطرق لتفادي خسارة المشروع.

وقال المهندس خالد العطار إن أساس نجاح أي مشروع هو المعرفة والبحث والاطلاع قبل البدء باتخاذ قرار فتح المشروع التجاري، وعلى صاحب المشروع وضع دراسة جدوى والتركيز على التخطيط الصحيح قبل البدء ودراسة السوق والمكان والممكنات وعدم الإغفال عن وضع خطة تسويقية ناجحة لأنها تعتبر من أساسيات نجاح المشاريع، مع الحرص على بدء المشروع في ظروف مناسبة للشخص، وذلك لأهمية عامل الوقت والمال في المشاريع، وأكد العطار بأن التسرع والتكرار في المشاريع يؤدي إلى الخسارة والخروج من السوق بشكل سريع، ولذلك على رائد الأعمال البحث عن الأصالة في المشاريع ووضع قيمة مضافة في المشروع تميزه عن غيره.

ودعت دائرة التنمية الاقتصادية الراغبين في الدخول إلى عالم ريادة الأعمال للاستفادة من المبادرات والمميزات المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها برنامج تعزيز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ريادة لأصحاب المشاريع المنزلية، والبحث والاستفادة من المعلومات المقدمة في الموقع الإلكتروني للدائرة WWW.AJMANDED.AE. والاطلاع على الخارطة الاستثمارية التي تتيح للجمهور الاطلاع على الرخص التجارية والمهنية والصناعية والمناطق الهامة التي تتركز فيها المشاريع.

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