«بوش» تُطلق منصة فانتوم إيدج للذكاء الاصطناعي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت روبرت بوش، للهندسة وحلول الأعمال، إطلاق منصة فانتوم إيدج (Phantom Edge) الجديدة في الإمارات، وهي عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي للأشياء تدمج قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتوفر إمكانية استعراض مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة بالزمن الحقيقي، إضافةً إلى مستويات الاستهلاك التشغيلي والمقاييس الكهربائية والمعلومات التفصيلية على مستوى الأجهزة.

وتستخدم المنصة أجهزة استشعار غير تطفلية تقوم بجمع قراءات الطاقة وخوارزميات تعلّم الآلة الطرفية، إلى جانب تحليل هذه القراءات لتوفير إمكانية استعراض استهلاك الطاقة الكهربائية بالزمن الحقيقي، بالإضافة إلى مستويات الاستهلاك التشغيلي والمقاييس الكهربائية والمعلومات التفصيلية على مستوى الأجهزة، وبالتالي إنشاء نموذج التوأم الرقمي الخاص بها.

وتساعد هذه المعلومات في تحسين استدامة المقاييس وإنتاجيتها، جنباً إلى جنب مع توفير المعلومات حول إجراءات السلامة الضرورية وصيانة الآلات والتحذيرات المسبقة من الأعطال.

ويتألف جهاز فانتوم إيدج من معالج آرم بتردد 1.6 جيجا هرتز، مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت لمعالجة خوارزميات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إضافةً إلى ذاكرة داخلية بسعة 8 جيجابايت لتخزين البيانات عند فقدان الاتصال بالشبكة.

ويدعم الجهاز الاتصال السحابي عبر شبكات الإنترنت اللاسلكي وشبكات الأجيال الثاني والثالث والرابع، إضافةً إلى الاتصال عبر البلوتوث منخفض الطاقة وشبكات إيثرنت للتواصل مع الأصول/ الحساسات الطرفية.

كما يتكامل الحل مع مجموعة من تطبيقات البرمجيات كخدمة القادرة على تزويد العملاء بتنبيهات وإشعارات بالزمن الحقيقي، بما يتيح لهم تعزيز إنتاجية الأصول واستهلاكها للطاقة.

وتُعد فانتوم إيدج منظومةً فعالةً تنتشر تطبيقاتها بين النظم السحابية وموقع العمل، وتضمن للعملاء تحقيق كفاءة التصنيع وتزوّدهم بتنبيهات وإشعارات بالزمن الحقيقي وتتيح لهم استخلاص رؤى معمّقة قابلة للتنفيذ.

وتتكامل المنصة مع بوابة إلكترونية ولوحة تحكم قابلتين للتخصيص بهدف توفير رؤية شاملة وواضحة لعمليات المصانع وإنتاجية العمّال وكفاءة الآلات.

وتعتمد المنصة عمليات رقمية لجمع البيانات وتقيس أوقات الأعطال بدقّة، من خلال توفير بيانات دقيقة وموضوعية في الوقت المناسب تزوّد المديرين بالأساس اللازم لوضع الأهداف ومراقبة الأداء وتحليل العمليات وتحسينها بصورة مستمرة.

وصُممت منصة فانتوم إيدج لدعم القطاعات التي لا تزال في بداية مسيرة تحولها الرقمي، من خلال توفير جلسات وورش عمل استشارية متخصصة، بالإضافة إلى محتوى غني بالمعلومات عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالقطاعات المعتمدة على الأصول، مثل متاجر التجزئة والمساحات التجارية والوحدات السكنية وتجهيزات التصنيع ووحدات الإنتاج الصناعي، فضلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمطارات ومحطات النفط والغاز وقطاع المنسوجات وقطاع البناء وغيرها من القطاعات.

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