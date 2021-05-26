دائرة التسجيل العقاري تطلع لجنة المرافق العامة بـ «استشاري الشارقة» على جهود تطوير القطاع

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وفداً من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، برئاسة عبيد الطنيجي مقرر اللجنة.

استقبل اللجنة عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة. والذي أكد تضافر جهود جميع الجهات العاملة في الإمارة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، واطلع الشامسي الوفد الضيف على كل الخدمات التي تقدمها الدائرة في هذا السياق والخطوات وأطر وآليات العمل التي تنفذها لخدمة كل العاملين في القطاع العقاري في الإمارة، وأهم المشاريع التي تقدمها لتطوير هذا القطاع الحيوي لاقتصادها.

وأعرب عبيد الطنيجي عن تقدير المجلس لدور دائرة التسجيل العقاري وحرصها على تطوير منظومة أدائها، وما يلمسه من أصداء طيبة وقفزات مشهودة في كل الخدمات التي تقدمها وكفاءة الكوادر البشرية.

وأكد حرص اللجنة على هذا اللقاء مع الدائرة من أجل تكامل الأدوار والوصول إلى الغايات التي يتطلع إليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة من تطور دائم في منظومة العمل في مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة.

وأكد أن الزيارة تأتي في إطار تحضيرات المجلس لأعمال الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر والمخصصة لمناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري.

وجرى تناول مختلف أعمال الدائرة وما تقدمه من خدمات، وطرح أعضاء المجلس من لجنة المرافق المداخلات والآراء الرامية إلى مواصلة تطوير الخدمات والمعبرة عن رأي المجتمع، فيما قدم المدير العام للدائرة وكبار الموظفين في الدائرة شرحاً عن التحولات التي تشهدها الدائرة في مختلف أعمالها، بجانب إطلاع المجلس على إحصائيات الدائرة وحجم التداول النقدي في عام 2020من وجرى تسليط الضوء على المبادرات والإنجازات والخطة الاستراتيجية للدائرة.

واستعرض الشامسي الخطة الاستراتيجية للدائرة وأهدافها وآليات تنفيذها، مؤكداً حرص الدائرة على ابتكار طرق ووسائل حديثة وذكية للتواصل مع المتعاملين، من أجل تسهيل الإجراءات عليهم، كما أنها تسعى لتنفيذ سياسات عملية لخدمة المتعاملين، وقوانين يتم مراجعتها وتطويرها وتطبيقها من قِبل فريق عمل عالي الكفاءة، كما توفر الدائرة أحدث أنظمة إدارة الجودة لتكون الجهة الرائدة الأولى في تقديم الخدمات للقطاع العقاري في الإمارة.

وأكد أن مشاريع التطوير العقاري في الشارقة تتمتع بسمعة متميزة نظراً لالتزام جميع المطورين بتسليم مشاريعهم بالمدة والتاريخ الزمني المحدد لكل مشروع، وذلك نتيجة لوجود التشريعات القانونية اللازمة، والضمانات المصرفية الكافية لكل المشاريع، بالإضافة إلى حرص المطورين على إنجاز مشاريعهم بالوقت المحدد، حفاظاً منهم على مصداقية مؤسساتهم، وحرصهم على نيل ثقة المستثمرين.

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