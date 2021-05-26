«دي إي إم» و«ثيرد فلور» تفوزان بعقد ترويج جناح غينيا في إكسبو دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جمهورية غينيا، إبرام اتفاقية شراكة مع شركة «دي إي إم» الأوروبية المتخصصة بالاستشارات الاستراتيجية، و«ثيرد فلور» للعلاقات العامة، وكالة الاتصالات العالمية، وذلك بهدف تعزيز سمعة غينيا وصورتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، خلال مشاركتها في معرض إكسبو 2020 دبي.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل «دي إي إم» و«ثيرد فلور» معاً، على الترويج لغينيا في معرض إكسبو 2020 دبي المرتقب، من خلال تسليط الضوء على الفرص العديدة في البلاد، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في غينيا، والتي مهدت الطريق لتنامي الاهتمام بها من قبل المستثمرين الدوليين.

وقال غابرييل كيرتس وزير الاستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص في غينيا: «أجرت غينيا منذ 2010، إصلاحات عديدة جريئة ومبتكرة، لتغدو وجهة مفضلة لعدد متزايد من المستثمرين والزوار. تحرص البلاد في الوقت الراهن على الترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة أمام المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، من خلال تطوير علامة تجارية جديدة لها، في إطار سعينا للاستفادة من إكسبو دبي».

وأضاف: جرى اختيار «دي إي إم» و«ثيرد فلور»، على أساس تنافسي من قبل المفوضية العامة لغينيا في إكسبو دبي، بعد أن أظهرتا المستوى المطلوب من التميز والحرفية العالية في مساعدة البلدان على ترسيخ مكانتها بذكاء، عن طريق حملات الاتصالات والترويج المبتكرة والفعّالة.

وقال كريستيان لانزانوفا، المدير التنفيذي لدى «ثيرد فلور»: يشرفنا اختيارنا لنكون شريك الاتصال المفضل لغينيا، ونحن على ثقة بقدرتنا على الارتقاء بمكانة البلاد كوجهة استثمارية أمام جمهور عالمي، حيث يوفر إكسبو دبي منصة استثنائية لتنفيذ خطط الاتصالات الاستراتيجية لغينيا على نطاق عالمي.

وتعد «ثيرد فلور» للعلاقات العامة، وكالة عالمية للاتصالات المتكاملة، مع عمليات في كل من دبي وشنغهاي وهونغ كونغ وميلانو. وتضم محفظة عملاء الوكالة في الدولة، عدداً من الجهات الحكومية المحلية والعلامات التجارية الراقية، إضافة إلى عدة أجنحة لبلدان مشاركة في «إكسبو 2020 دبي». وتشتهر شركة «دي إم إيه»، بخدماتها النوعية للحكومات والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني. وتتمثل مهمة «دي إم إيه»، بتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للجهات الحكومية والخاصة، وقطاعات أخرى، من خلال مشاريع مموّلة بتمويل ثنائي ومتعدد الأطراف.

وتشارك غينيا في معارض إكسبو الدولية بشكل متواصل، حيث وجدت سابقاً في معارض إكسبو التي عُقدت في هانوفر وبكين وأستانا وميلانو، وغيرها من المعارض الأخرى، وذلك كجزء من المشاركة الأفريقية. أما الآن، في معرض إكسبو دبي، تحظى غينيا للمرة الأولى بجناحها الخاص، الذي سيساعدها في إحداث تأثير كبير للتواصل مع العالم حول العروض التي تقدمها بطريقة مركزة.

وستعمل غينيا على استعراض التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد، المدفوعة بـ «خطة وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، تقوم على أسس الحوكمة الرشيدة، والتحول الاقتصادي، وتطوير رأس المال البشري، وحماية الموارد الطبيعية. وانسجاماً مع صورة غينيا، بوصفها «برج المياه في غرب أفريقيا»، سيتضمن الجناح في إكسبو، موضوعاً مخصصاً حول التنمية المستدامة، والتجديد الحضري المرتكز على المياه. وسيحمل الجناح شعار «اكتشف مصدر غرب أفريقيا».

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