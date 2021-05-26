أول عضو خليجي في المجلس الدولي لشبكة الشركات العائلية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجلس الشركات العائلية الخليجية، أن رئيسه عمر الغانم تم تعيينه في منصب مدير جديد لمجلس إدارة شبكة الشركات العائلية. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب ممثل من دول مجلس التعاون الخليجي في مجلس الإدارة الدولي لشبكة الشركات العائلية، الشريك الدولي لمجلس الشركات العائلية الخليجية. وتُعد شبكة الشركات العائلية أكبر شبكة عالمية للشركات العائلية، حيث تضم أكثر من 4000 عائلة و16000 فرد في أكثر من 50 دولة.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس الإدارة الفخري لمجلس الشركات العائلية الخليجية، إن قرار منح الغانم مقعداً بمجلس الإدارة العالمي يعود بشكل رئيسي للدور الناشط الذي لعبه في بناء مجتمع الأعمال العائلية في الخليج. وأضاف: بصفته عضواً مؤسساً ورئيساً لمجلس الشركات العائلية الخليجية، ساهم عمر في دفع عجلة نمونا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ويضم مجلس إدارتنا بعضاً من أبرز أصحاب الشركات العائلية في المنطقة. وستشكل خبرته في قيادة الأعمال بين الأجيال وتطوير الحوكمة إضافة قيّمة لمجلس الإدارة العالمي.

وانضم الغانم إلى قادة الأعمال التجارية والخيرية في مجلس إدارة شبكة الشركات العائلية الذي يضم أليكس سكوت من شركة أبلريج في المملكة المتحدة، وأليساندرا نيشيمورو من مجموعة جاتو البرازيلية، وفيليب غرودنر من سيمون بيرلي في فرنسا، وخواكين أورياش من مجموعة أورياش الإسبانية.

وأوضح أنه يعتزم خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة التي تبلغ 3 سنوات، توثيق علاقات راسخة بين الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع العالمي لشبكة الشركات العائلية، بالإضافة إلى إنشاء نموذج مستدام مالياً للفصل العالمي، وإشراك الأعضاء بطرق جديدة لتعزيز حوكمتهم خلال فترة التغيير الكبير.

وقال: يشرفني الانضمام إلى مجلس إدارة شبكة الشركات العائلية العالمي. تعيد اقتصادات العالم ترميم هيكليتها إثر جائحة كوفيد مع التركيز بشكل أكبر على نموذج مستدام للأجيال القادمة. وسيكون للشركات العائلية تأثير كبير على هذا الانتقال، وسأعمل بدوري على ضمان استفادة أعضائنا من الرؤى والدروس العالمية، والعكس صحيح.

ومن خلال عضوية تغطي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، تلعب شركات مجلس الشركات العائلية الخليجية دوراً مهماً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تظهر الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي أن الشركات العائلية تساهم بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة وتوظف أكثر من 80 % من القوة العاملة.

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