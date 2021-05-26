مستودع لـ «أمازون» في الإمارات يقدم خصومات حتى 60 %

المصدر: دبي- البيان

أعلن متجر Amazon.ae، اليوم، إطلاق مستودع أمازون في الإمارات، والذي يتيح للمتسوقين تحقيق وفورات كبيرة على آلاف المنتجات المستعملة، والمنتجات المرتجعة دون استخدام، والتي تتميز جميعاً بالجودة العالية، من خلال خصومات على أسعار بيعها الأصلية بنسب تصل إلى 60 %. وتتاح عروض مستودع أمازون عبر الرابط Amazon.ae/amazonwarehouse، وتشمل مجموعةً واسعةً من الفئات، مثل الأجهزة الإلكترونية، والمستلزمات المنزلية، وأدوات المطبخ، والألعاب وغيرها الكثير. ويمكن لأعضاء برنامج برايم في الإمارات العربية المتحدة، الحصول على المنتجات التي يشملها عرض مستودعات أمازون في نفس اليوم الذي يطلبونها فيه، عبر الاستفادة من خدمة التوصيل في نفس اليوم.

وتستقبل أمازون سنوياً ملايين طلبات الإرجاع، وتقوم بفحص كل منتج يُرجعه العملاء بدقة وعناية، لتقييم حالته ومدى جودته، وبعد التأكد من موافقته لجميع معايير الجودة التي تعتمدها الشركة، تضيفه أمازون مجدداً إلى قائمة منتجات مستودع أمازون، تحت خانة «مستعمل»، لتعيد بيعه بسعر مخفض، مع إرفاق ملاحظات تفصيلية توضح حالته.

ويتم فحص جميع منتجات مستودع أمازون وتقييمها، وفق نظام جودة أمازون الصارم، والمكون من عشرين نقطة تقييم. وعلى الرغم من الحالة الوظيفية الممتازة لجميع المنتجات، إلا أن أسعارها وتصنيفاتها، ستختلف باختلاف شكلها الخارجي، وتلف أغلفتها وملحقاتها المفقودة، وستتراوح التصنيفات بين «مستعمل - مثل الجديد» و«مستعمل- مفتوح العلبة» و«مستعمل- بحالة مقبولة»، ومثل جميع عمليات الشراء التي تتم عبر أمازون، يمكن للعملاء غير الراضين عن طلباتهم من مستودع أمازون، الاستفادة من خدمة العملاء الحائزة على جوائز، وإرجاع السلع خلال 15 يوماً، بموجب سياسة الإرجاع من أمازون.

ويمكن للعملاء البدء بالتصفح والشراء من مستودع أمازون بثلاث طرق بسيطة، إما من خلال زيارة الصفحة المخصصة عبر الرابط Amazon.ae/amazonwarehouse، أو بالذهاب إلى صفحة مستودع أمازون، عبر اختيار مستودع أمازون، من قائمة البحث المنسدلة في الصفحة الرئيسة، أو من خلال البحث عن سعر «شراء مُستعمل»، الموضح في صفحة تفاصيل المنتج.

ويمكن تسديد ثمن كافة المشتريات على متجر Amazon.ae، من خلال خيارات الدفع عبر الإنترنت، بما فيها بطاقة الائتمان، وبطاقة الخصم المباشر، وبطاقات الهدايا من Amazon.ae، والتي تتيح بدورها تجربة إهداء بسيطة وملائمة للعائلة والأصدقاء. وإذا لم تكونوا من أعضاء برنامج برايم، يمكنكم الاستفادة من خدمة التوصيل في نفس اليوم، والكثير من مزايا التسوق والمحتوى الترفيهي الأخرى، من خلال التسجيل في الفترة التجريبية المجانية لمدة 30 يوماً على الموقع الإلكتروني www.amazon.ae/prime.

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