«التلال للأزياء الرجالية» تسجل رقماً قياسياً عالمياً في «غينيس» لأكبر متجر متنقّل للأزياء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة التلال للأزياء الرجالية تحقيق رقم قياسي عالمي في غينيس للأرقام القياسية، وذلك عبر إطلاقها أكبر متجر متنقّل للأزياء الرجالية. وقامت مجموعة التلال بتحويل مجموعة من حافلات النقل إلى نسخ طبق الأصل عن متاجرها بصورة مبتكرة مع توفير خدمات ومنتجات مخصّصة، مما يتيح للعملاء تجربة تسوق فريدة من نوعها متوفرة مباشرة عند الطلب إلى عتبة أبواب منازلهم.

وجاء إطلاق المشروع ليتمكن المتسوقون في جميع أنحاء دبي من الاستمتاع بتجربة تسوق مباشرة من خلال طلب الخدمة عبر الإنترنت في الوقت الذي يناسبهم. وتأسست مجموعة التلال للأزياء الرجالية في عام 1987، وتوسعت بوتيرة سريعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتضم 32 متجراً حتى الآن، بالإضافة إلى مصنع الأحذية الخاص بها في إيطاليا. تقدم الشركة تشكيلة واسعة من الأزياء التقليدية للرجال والأطفال والاكسسوارات والنعال التقليدية. وتتميز بتحديث اتجاهات المنتجات عند تصميمها وإطلاقها كل ثلاثة أشهر. وتم إطلاق مشروع «مسبار الأزياء» في الإمارات خلال الجائحة العالمية، وهو عبارة عن أول متجر أزياء متنقل، يحمل شعار «التلال أقرب إليك».

وقال المدير حسن ترابي: لاحظنا انخفاضاً بنسبة 30% في إقبال العملاء خلال الوباء بسبب قيود الإغلاق وعدم رغبة الناس في الخروج لاقتناء السلع غير الأساسية، حرصاً على صحتهم وسلامتهم. لذلك انطلاقاً من التزامنا في استمرار نمو مجموعتنا وتلبية احتياجات وتوقعات العملاء، كان علينا إيجاد حل سريع للوضع غير العادي، ومن هنا تم ابتكار وإنشاء منصة لدعم الاحتياجات الجديدة لعملائنا، وتوفير جميع المستلزمات والخدمات التي نقدمها عادة وأكثر إلى أبواب عملائنا بنقرة زر واحدة. ويعد مشروع «مسبار الأزياء» أحد أكثر مشاريع المجموعة نجاحاً، حيث تمكّن من رفع نسبة المبيعات لأكثر من 50%، إضافة إلى تعزيز رضا عملائنا.

أصبحت تجربة التسوق المتنقل حول عتبات المنازل والمجالس والمكاتب والأندية اتجاهاً جديداً رائجاً يستمتع به أفراد العائلات والأصدقاء وزملاء العمل، حيث توفر خدمة التسوق في المنزل تجربة مريحة ممتعة ومتطورة وتلقى ترحيباً واسعاً بين العملاء الحاليين والجدد. وتتوفر الخدمة في جميع أنحاء دبي، وتم وضع خطط حالية للنمو والتوسع لتوفير تجربة تسوق مريحة وممتعة في المنزل عند الطلب في باقي مدن الإمارات في المستقبل القريب.

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