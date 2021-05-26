أبوظبي تعزز من إمكانيات الاقتصاد الرقمي من خلال مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز

المصدر: وام

أعلنت اليوم شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) عزمها إطلاق منطقة مراكز بيانات بالدولة في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار الرامية لجذب الاستثمارات ودعم القدرات التكنولوجية، حيث ستساهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراته.

وستعمل منطقة البنية التحتية السحابية من أمازون ويب سيرفيسز في الإمارات والتي سيتم تدشينها خلال النصف الأول من عام 2022، على تسريع وتيرة تبني الخدمات السحابية، وتمكين الشركات من تحقيق الابتكار بشكل أسرع، كما ستعزز من وصول الشركات إلى أحدث التقنيات السحابية التي تمكنها من مواصلة الابتكار والتحول الرقمي في مختلف أنحاء أبوظبي ودولة الإمارات.

ويسلط هذا التعاون الضوء على الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي الرامية لتعزيز آليات تطوير الابتكارات وعمليات التحول الرقمي الكبيرة، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار.

وكجزء من الاستثمارات التي ستخصصها لتدشين هذه المنطقة، ستتعاون أمازون ويب سيرفيسز مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير العديد من المبادرات التعليمية والتدريبية وبرامج تمكين الشركات الناشئة بما يشمل كامل منظومة الاقتصاد المعرفي.

وكانت إمارة أبوظبي قد احتلت المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط على مؤشر المدن الذكية لعام 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وستواصل إمارة أبوظبي تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وقدرتها على توفير الدعم لمنظومة الابتكار التي تشهد توسعاً سريعاً في الإمارة.

ويمثل إطلاق منطقة مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في الدولة خطوة أخرى في مسيرة الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار للارتقاء بقطاع التكنولوجيا في إمارة أبوظبي واستقطاب المهارات والإمكانيات الأساسية التي تساهم في خلق الفرص الواعدة ضمن مختلف القطاعات القائمة على الابتكار.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد دخل سابقاً هذا العام في شراكات مع عدد من شركات التكنولوجيا الأخرى، ومنصة البث الموسيقي الرائدة "أنغامي"، وشركة "بيسبن جلوبال" المزودة لحلول استشارات وإدارة الحوسبة السحابية وذلك في إطار برنامج الابتكار التابع للمكتب.

وفي خطوة تؤكد الدور البارز الذي تلعبه إمارة أبوظبي كقاعدة انطلاق للأعمال والمبتكرين، تستعد "أنغامي" لإدراج أسهمها في بورصة ناسداك من خلال صفقة اندماج مع شركة Vistas Media Acquisition Company.

ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على زيادة وتيرة الدعم المتاح للأعمال التي تركز على الابتكار لضمان حصول الشركات من جميع الأحجام، ومن مختلف القطاعات، على الأدوات والفرص التي تحتاجها لنجاح أعمالها.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد قدم خلال العام 2021 دعماً بقيمة بلغت أكثر من 735 مليون درهم (200 مليون دولار ) لعدد من شركات التكنولوجيا التي تعمل في إمارة أبوظبي، أو التي ترغب بتأسيس أعمالها في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز جهود الابتكار لدى هذه الشركات، إلى جانب تزويدها بحزمة من الحوافز الأخرى غير المالية، كتوفير الدعم والمساعدة في كل ما يتعلق بشؤون الإقامة واستصدار التراخيص، والتواصل مع الهيئات المزودة للخدمات التعليمية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يقدمها فريق رعاية المستثمرين لدى المكتب.

وقال سعادة الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تقود إمارة أبوظبي جهود ومبادرات التحول الرقمي في المنطقة، إذ تساهم البنية التحتية القوية التي تتمتع بها الإمارة في دعم منظومة الأعمال المزدهرة فيها، وتعمل على تعزيز مكانتها كالمدينة الأكثر ذكاءً في الشرق الأوسط".

وأضاف أن الإطلاق المرتقب لمنطقة مراكز بيانات "أمازون ويب سيرفيسز" في دولة الإمارات سيعزز من الخدمات الذكية، وينطلق بها إلى مستويات غير مسبوقة. ويأتي تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع أمازون ويب سيرفيسز لتوفير أفضل تقنيات الحوسبة السحابية للأعمال المختلفة في الدولة، والاستفادة من الإمكانات الكاملة للبنية التحتية الذكية للإمارة.

وقال : " إن شراكاتنا في مجال التكنولوجيا تساهم في تجسيد مهمتنا الرامية إلى تعزيز مكانتنا في مجال التكنولوجيا، وتطوير الإمكانيات والفرص للشركات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة" .

وتعمل منطقة مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز في الدولة على تمكين العملاء المحليين من تخزين بياناتهم في الدولة ، والاستفادة من زمن إستجابة منخفض في مختلف أنحاء الدولة.

كما سيساهم ذلك في زيادة وصول الشركات المحلية إلى التقنيات المتقدمة، والاستفادة من المجموعة الكاملة من الخدمات السحابية كالتحليلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة، وقواعد البيانات، وإنترنت الأشياء، والتعلم الآلي والخدمات المحمولة، والتقنيات التي لا تحتاج لوجود خوادم، وخدمات التخزين وغيرها بما يمكنها من زيادة وتيرة الابتكار لأعمالها.

من جانبه، قال فينود كريشنان، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أمازون ويب سيرفيسز: " ستمكن منطقة مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز الجديدة الشركات في دولة الإمارات من الوصول إلى أحدث التقنيات السحابية، وتزودها بالأدوات اللازمة لبناء الحلول المبتكرة التي تسرع من عملية التحول الرقمي".

وأضاف : " أن امتلاك المهارات المناسبة يعد من الأمور الأساسية لتحقيق الإمكانيات الكاملة للحوسبة السحابية؛ فبالإضافة إلى استثمارها في البنية التحتية، ستقوم أمازون ويب سيرفيسز بالاستثمار في برامج التدريب والتعليم لتعزيز المهارات والقدرات السحابية للقوى العاملة في دولة الإمارات. ونتطلع إلى دعم البرامج والمبادرات المختلفة لاقتصاد المعرفة وتعزيز مهارات القوى العاملة في إمارة أبوظبي، وتوفير برامج التدريب والتعليم على التقنيات السحابية في المدارس التي تعد الطلاب لوظائف المستقبل".

وأشارت شركة IDC للأبحاث إلى ارتفاع معدل تبني الخدمات السحابية في دولة الإمارات بشكل كبير بنسبة 40.9 % مقارنة بعام 2019. وعلى وجه الخصوص، شهدت تقنية البنية التحتية كخدمة (IaaS) نمواً كبيراً خلال عام 2020.

ومن المتوقع أن تشهد هذه التقنية توسعاً بوتيرة متسارعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 35.4 % حتى عام 2025، بينما ستشهد تقنيات البرمجيات كخدمة (SaaS) والمنصات كخدمة (PaaS) توسعاً بمعدل نمو سنوي مركب أقل نسبياً بنسبة 24.5 % خلال الفترة ذاتها.

وقد قامت العديد من الشركات في دولة الإمارات بما في ذلك شركة أرامكس، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجلف نيوز، وOSN إلى جانب عدد من الشركات الناشئة مثل ألف للتعليم، وفيتشر، وثروة، ويلا كومبير، بتطوير أعمالها بالاستفادة من خدمات أمازون ويب سيرفيسز السحابية، الأمر الذي مكنها من توسعة وتطوير أعمالها، لتواصل بذلك إمارة أبوظبي توفير منصة مثالية تمكن الشركات من الانطلاق بأعمالها وطموحاتها نحو العالمية.

وكجزء من هذا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، تستثمر أمازون ويب سيرفيسز في المبادرات التدريبية والتعليمية وفي برامج تمكين الشركات الناشئة لدعم جهود التحول الرقمي في دولة الإمارات ، وتعزيز إمكانيات منظومة الابتكار في إمارة أبوظبي.

وبهدف توفير الدعم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ستتعاون أمازون ويب سيرفيسز مع عدد من مسرعات الأعمال لتوسعة برنامج (AWS Activate) الذي يتيح للشركات الناشئة مجموعة من خدمات الدعم المجانية بما في ذلك خدمات أمازون ويب سيرفيسز الائتمانية، وبرامج التوجيه، وغيرها من الموارد التي تساعد الشركات الناشئة على إطلاق أعمالها بالاعتماد على خدمات أمازون ويب سيرفيسز والانطلاق بها نحو العالمية في غضون دقائق.

كما ستواصل الشركة فعالياتها التدريبية، والعمل مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لتطوير أحدث مناهج التدريب على الحوسبة السحابية، وتزويد مؤسسات التعليم العالي بدورات الحوسبة السحابية لإعداد الطلاب للحصول على الشهادات والخبرات اللازمة لهذه الصناعة.

وبالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار لشراكات التكنولوجيا، يعمل المكتب بشكل وثيق مع عدد من المؤسسات المرموقة مثل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومدرسة 42 أبوظبي، ومنصة Hub 71، وسوق أبوظبي العالمي ، ومصدر ، وtwofour54 ، ومجموعة 42، والهيئات الحكومية الاتحادية لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة.

ويشمل دور مكتب أبوظبي للاستثمار ربط المستثمرين والشركات القائمة على الابتكار بالفرص والشراكات المناسبة في جميع أنحاء أبوظبي، وإعدادها بكافة المقومات التي تمكنها من تحقيق النجاح على المدى الطويل.

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