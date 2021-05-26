دبي السادسة عالمياً في الوظائف الجديدة

المصدر: دبي - بشار باغ

أعلن فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا»، أن دبي احتلت المرتبة السادسة عالمياً، والأولى على المستوى الإقليمي، من حيث عدد الوظائف الجديدة، التي استحدثتها مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020، وفقاً لتقرير «إفي دي آي ماركتس» الصادر عن «فاينانشال تايمز» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعد المصدر العالمي الأبرز لبيانات هذا المجال.

وأضاف لـ«البيان الاقتصادي» أن 455 مشروع استثمار أجنبي مباشر، استقطبتها دبي بقيمة 24.7 مليار درهم استحدثت 18325 وظيفة، بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، علماً بأن المرصد يتبنى منهجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تتبع البيانات.

وبذلك تواصل دبي تصدر المؤشرات الاستثمارية العالمية، حيث احتلت في 2020 المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرابع عالمياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، كما حلت أولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثالث عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، وفقاً لتقرير «إفي دي آي ماركتس»، وجاءت دبي في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشاريع إعادة الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال، وفي المركزين الرابع والحادي عشر عالمياً في هاتين الفئتين وفقاً للتقرير نفسه، كما حلت الإمارة في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 11 عالمياً في تقرير «الاستثمار الأجنبي المباشر لرأس المال المغامر عالمياً عام 2020» والصادر عن «إف دي آي إنتلجنس».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز