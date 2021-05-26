استثمار عالمي في «كيزاد» بـ ٣.٦ مليارات درهم

أعلنت مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، التابعة لموانئ أبوظبي، انطلاق أعمال تطوير منشأة صناعية لإنتاج الأمونيا الخضراء، لتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، ويعود المشروع إلى «هيليوس للصناعة»، شركة مشاريع خاصة مملوكة من قبل القطاع الخاص، والتي تعتزم استثمار أكثر من 3.67 مليارات درهم خلال الأعوام المقبلة في تأسيس مصنع لهذا الغرض، يتم تنفيذه على مرحلتين، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين، وتبلغ القدرة الإنتاجية المتوقعة للمنشأة الصناعية عند استكمالها نحو 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء باستخدام 40 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.

وحرصت «هيليوس» على تخصيص محطة للطاقة الشمسية لاستخراج الهيدروجين والأكسجين من جزيئات الماء، وتشغيل منشأتها الصناعية الجديدة، التي تقع ضمن المنطقة الحرة في مدينة خليفة الصناعية، وستكون قادرة على توليد طاقة كهربائية تصل إلى 100 ميغاوات في المرحلة الأولى، لتصل إلى 800 ميغاوات مع استكمال كل مراحل الإنشاء.

وقال عبد الله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة- موانئ أبوظبي: تفتخر موانئ أبوظبي باستضافة المنشأة الصناعية الأولى من نوعها في المنطقة لإنتاج الأمونيا الخضراء التابعة لشركة هيليوس للصناعة في مدينة خليفة الصناعية، حيث ينسجم هذا الاستثمار مع استراتيجية موانئ أبوظبي، التي تدعم الأعمال الصديقة للبيئة، خصوصاً أن هذه المنشأة سوف تعمل دون توليد أي انبعاثات حرارية ضارة بالبيئة.

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