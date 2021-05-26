2 مليار دولار سندات لأبوظبي تستقطب 7 مليارات

المصدر: دبي - سيد صالح

خفضت حكومة أبوظبي سعر الفائدة على أول سندات مقومة بالدولار الأمريكي تطرحها منذ أغسطس الماضي، بعد أن استقطبت السندات عروض شراء تجاوزت 3 أضعاف قيمتها المعروضة.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فقد طرحت حكومة أبوظبي أمس للبيع سندات دولارية قيمتها 2 مليار دولار، ولامست القيمة الإجمالية لعروض الشراء 7 مليارات دولار.

وأفادت الوكالة بأن أبوظبي خفضت سعر الفائدة على السندات إلى ٤٥ نقطة أساس أعلى من السعر المعياري للسندات التي يحل أجل استحقاق سدادها بعد 7 أعوام، علماً بأن السعر الاسترشادي الأولي الذي حددته أبوظبي قبل طرح السندات كان يتراوح بين 70 إلى 75 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية التي لها نفس أجل الاستحقاق.

وأضافت الوكالة أن بنوك «سيتي جروب»، «بنك أبوظبي الأول»، «إتش إس بي سي»، «جيه بي مورغان تشيس»، و«ستاندرد تشارترد» هي التي تولت الترتيب بصفة مشتركة لإصدار السندات.

وأشارت الوكالة إلى أن أبوظبي تسعى إلى الاستفادة من انخفاض كُلفة الاقتراض.

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