«أدنوك» مزود الطاقة لـ «حديد» و«أركان» 10 سنوات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس توقيع اتفاقيتين طويلتي الأجل لبيع الغاز الطبيعي مع اثنتين من الشركات الصناعية الرائدة في الدولة، وهما شركة «حديد الإمارات»، أكبر شركة متكاملة لإنتاج الحديد في الإمارات، و«أركان لمواد البناء» في أبوظبي.

وتؤكد الاتفاقيتان التزام أدنوك بتوفير إمدادات موثوقة ومستدامة من الغاز الطبيعي لتمكين ودعم قطاع الصناعات المحلية ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة. كما تعكس دعم أدنوك لاستراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «اصنع في الإمارات» وسعيها الدائم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للإمارات في إطار استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وبموجب الشروط، ستقوم أدنوك بتوريد الغاز الطبيعي لشركتي «حديد الإمارات» و«أركان» على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام من القطاع الصناعي في أبوظبي. وتوفر أدنوك حالياً أكثر من ثلثي احتياجات القطاع الصناعي المحلي من الطاقة، بما يسهم في دعم وتمكين نمو الصناعات المحلية.

وقع الاتفاقيتين خالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في أدنوك، وسعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، وعبد العزيز أسد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أركان لمواد البناء». وقال خالد سالمين: سعداء للغاية بتوقيع هاتين الاتفاقيتين لتوريد الغاز مع شركتي «حديد الإمارات» و«أركان لمواد البناء» اللتين تعتبران من الشركات الصناعية الرائدة والمهمة في الإمارات.

وهاتان الاتفاقيتان المهمتان ستسهمان في تعزيز علاقتنا طويلة الأمد مع كلتا الشركتين وتوفير إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة لدعم القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وذلك لتعزيز نمو الصناعة وتطويرها وتمكين ودعم استراتيجية «اصنع في الإمارات». وستظل أدنوك ملتزمة بالمحافظة على توفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز وتمكين الاكتفاء الذاتي منه للدولة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

ويعتبر الغاز الطبيعي من المواد الخام المهمة اللازمة للقطاع الصناعي، حيث يعمل كمصدر أساسي للطاقة للعديد من العمليات الصناعية. وتمتلك أدنوك طاقة إنتاجية تقدر بـ 11 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي يومياً وأكثر من مليار قدم مكعب من الغاز الحامض يومياً.

إمدادات موثوقة

وقال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: «ستضمن هذه الاتفاقية تأمين إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي لمصانعنا بتكلفة مضمونة على مدى 10 أعوام مقبلة. كما ستعزز هذه الاتفاقية، التي تعكس جهود أدنوك المتواصلة لدعم القطاع الصناعي المحلي، التعاون بين أدنوك و«حديد الإمارات» في مجال الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون».

أركان

وقال عبد العزيز أسد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أركان لمواد البناء»: تربطنا بأدنوك علاقة شراكة قوية على مدى سنوات عدة. وستسهم الاتفاقية مع أدنوك في ضمان استقرار الأسعار والتسليم في المواعيد المحددة، ما يدعم خططنا التشغيلية وقدراتنا التصنيعية عبر مجموعة أعمالنا. ولا شك أن التعاون بين الشركات والمؤسسات الإماراتية وتضافر جميع الجهود عبر القطاع الصناعي يمثل عاملاً رئيسياً في دفع عجلة النمو المستدام لإمارة أبوظبي.

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