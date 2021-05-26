2.73 مليار درهم لتطوير حقول نفط بحرية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس ترسية عقد بقيمة 2.73 مليار درهم (744 مليون دولار) لتطوير الحقول الواقعة في منطقة امتياز «بالبازم» البحرية، بما يؤكد سعي الشركة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من حقول أبوظبي في الوقت الذي تواصل فيه جهودها لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030.

وتقع منطقة «بالبازم» على بعد 120 كيلومتراً شمال غربي مدينة أبوظبي، وتتكون من ثلاثة من الحقول التي يطلق عليها الحقول البحرية الهامشية، وهي «بالبازم» و«أم الصلصال» و«أم الضلوع».

وقامت شركة «الياسات للعمليات البترولية» التابعة لأدنوك والمشروع المشترك مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» بترسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية».

وتمتلك أدنوك حصة 60% و«سي إن بي سي» 40% في (الياسات)، ما يعزز العلاقات الثنائية القوية والشراكة في مجال الطاقة التي تربط بين الإمارات والصين. وستتم إعادة توجيه 65% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يعكس مواصلة أدنوك إعطاء الأولوية لتعزيز القيمة المحلية المضافة خلال تنفيذها استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

التزام

وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: تعكس ترسية العقد التزامنا تحقيق أقصى قيمة ممكنة من جميع موارد أبوظبي الهيدروكربونية بما يعود بالنفع والفائدة على الإمارات وشعبها وشركائنا.

وتم اختيار «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» بعد عملية مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية وبما يضمن أنها ستستخدم أحدث التقنيات والخبرات لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وإعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد إلى اقتصاد الإمارات لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للإمارات.

ويغطي نطاق ترسية العقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد والتشغيل للمرافق البحرية المطلوبة لتمكين تحقيق سعة إنتاجية كاملة تبلغ 45 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف بكثافة نحو 35 درجة وفقاً لتصنيف معهد البترول الأمريكي، و27 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب من منطقة «بالبازم». ومن المتوقع أن يبدأ أول إنتاج للنفط في 2023.

تصاميم

قامت شركة «الياسات» بإجراء مسابقة حول التصاميم الهندسية الأولية بين مقدمي العطاءات لتعزيز المشروع. وساهمت هذه المبادرة في تقليص الجدول الزمني للمناقصة بما يصل إلى 12 شهراً، من خلال إلغاء الحاجة لعملية تقديم العطاءات الفنية لمرحلة الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، وساهمت في توفير نفقات رأسمالية بنحو 697.3 مليون درهم (190 مليون دولار).

شاهين المنصوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «الياسات»: يؤكد إجراء المسابقة نهج الياسات الرامي إلى التركيز على التنافسية وخفض التكاليف لضمان قدرتنا على تطوير مناطق امتيازنا تجارياً وتوفير قيمة مستدامة بعيدة المدى لأدنوك وشريكنا مؤسسة البترول الوطنية الصينية سي إن بي سي. وستواصل الياسات جهودها لخفض التكاليف، فيما نسعى لتعزيز القيمة من حقول أبوظبي الأصغر نسبياً والتي تتطلب نموذجاً تشغيلياً بسيطاً لتحسين إمكانات إنتاجها وقيمتها.

ويشمل نطاق المشروع تنفيذ 3 أبراج رؤوس آبار بحرية، بمعدل واحد في كل حقل من الحقول الثلاثة في منطقة بالبازم، لربط خطوط الأنابيب والكابلات البحرية بجزيرة زركوه، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً من حقل بالبازم.

امتياز الياسات

يغطي امتياز الياسات منطقتين، إحداهما بحرية والأخرى مختلطة برية/ بحرية. وتشمل المنطقة البحرية حقول النفط في بو حصير وبالبازم وأم الصلصال وأم الضلوع وأرزانة، بينما تقع المنطقة البرية/البحرية جنوب غربي مدينة أبوظبي. وتركز الشركة على استكشاف وتطوير كلتا منطقتي الامتياز باستخدام نموذج تشغيل بسيط. ويعد بو حصير أول حقل من حقول الياسات يدخل الخدمة عقب بدء الإنتاج في عام 2018.

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