14.182 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل بدبي في الربع الأول بنمو %54

المصدر: دبي - البيان

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 14,182 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل خلال الربع الأول من عام 2021 بمعدل نمو قدره 54% مقارنةً بالربع الأول من عام 2020، حيث وصل الإجمالي إلى 9197.

تنفيذاً لمرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الخاص بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، والذي نص بأن يكون التوقيع بالحضور الشخصي أو بالتوقيع الإلكتروني.

وتنوعت عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال الربع الأول حسب نوع الرخصة، حيث جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 55%، تلتها التجارية بنسبة 43%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية، وبالنسبة إلى ملاحق التعديل التي تم تصديقها خلال الربع الأول حسب نوع الرخصة، جاءت التجارية في المقدمة بنسبة 80%، تلتها المهنية بنسبة 17%، وتوزعت باقي النسب على الرخص السياحية والصناعية.

ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على عقد التأسيس وملاحقه إلكترونياً في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي للخدمة المعتمدة، والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني أو من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية 6969 دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.

وضمت الإجراءات إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخول المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسية (الأم) وإدارتها وإلغائها، بالإضافة إلى القيام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

وتمنح الصلاحيات أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين إلى البنوك والمصارف والتحويلات لدى كافة البنوك العاملة بالدولة؛ تمثيل الشركة أمام كافة المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة؛ وأخيراً تعيين محكم في حالة وجود أي نزاعات.

إجراءات جديدة

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية ضمت: عقد بيع الحصص للشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة؛ وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين، كما تم إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية. وضمت الإجراءات تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس.

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