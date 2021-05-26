مواطنون يطلقون منصة موحدة للمنتجات الوطنية

المصدر: أبوظبي – جميلة إسماعيل

أطلق عدد من الشباب المواطنين منصة صناعة موحدة للمنتجات الوطنية، تضم أكثر المصانع في الإمارات. ويقع المقر الرئيس لمنصة «صناعة» في العاصمة أبوظبي وتسهل الوصول لمنتجاتها والتعريف والتسويق بالمنتجات المصنعة داخل الدولة.

وجاء إطلاق المنصة بعد إجراء دراسات مستفيضة لاحتياجات السوق لزيادة التواصل بين القطاعين الصناعي والتجاري. وتم تسجيل أول مصنع في المنصة في منتصف العام الماضي، ليرتفع العدد اليوم إلى 300 مصنع تقريباً، وأكثر من 3000 منتج مصنوع في الإمارات.

وقال شائر عمر بن دومان في تصريحات لـ«البيان»: «صناعة» منصة إماراتية باقتدار للتجارة والتسويق الإلكتروني، وتستهدف دعم الصناعات والمنتجات الوطنية والترويج لها وتسويق منتجاتها، وإبراز الصناعات الوطنية في جميع الأسواق العالمية. ونعتقد أن المنصة هي الأكبر في الشرق الأوسط للتعامل مع المصانع وكبار الموردين بشكل مباشر.

وأضاف: جاء الإطلاق بجهود عدد من الشباب المواطنين وهم فريق العمل المتمثل بالمهندس عبد ناصر حمد بن دومان رئيس مجلس الإدارة، ونايف بن عبد ناصر بن دومان، ومبارك بن عبد ناصر بن دومان، إلى جانب مشاركتي.

وأضاف: تهتم «صناعة» بالصناعات المحلية كافة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وتسعى لتسويق المنتجات الوطنية والعمل على زيادة الإقبال عليها، ووضع منتجاتنا في مكانها المستحقة له.

وتعد «صناعة» أكبر سوق بالجملة والتجزئة للمنتج الوطني داخل الإمارات وخارجها، وهي توفر أسهل الطرائق وأسرعها لتوصيل المنتجات، وذلك بالتعاون مع مجموعة كبيرة من أفضل شركات الشحن التي تقدم أسعاراً معقولة للنقل الداخلي والخارجي.

وتوفر منصة صناعة وتطبيقاتها تجربة تسوق مريحة وآمنة، مع إمكان الدفع عبر الإنترنت، وإمكان الدفع بالدفع البنكي، والاعتمادات البنكية، وإمكان إرجاع المنتج حسب السياسة الموافق عليها في أثناء شراء المنتج.

وأوضح أن صناعة تستهدف الأفراد والتجار والشركات والمصانع وتجار الجملة ومنافذ البيع بالتجزئة داخل وخارج الدولة. وتضم المنصة مجموعة كبيرة من المصانع داخل الدولة وخارجها، والمنتجات الوطنية التي يتم تصنيعها أو تجميعها أو إعادة تصنيعها أو تعبئتها داخل الدولة.

وتركز المنصة على توفير الوقت والجهد والمال للمصانع عبر تسويق منتجاتها، وفتح أسواق عالمية لها. وتتمثل رؤية المنصة بدعم المصانع الإماراتية والعمل على فتح أسواق عالمية جديدة للمنتج الإماراتي بهدف رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني. ونطمح إلى تطوير منصة صناعة لتصبح أكبر سوق لتصدير المنتجات المحلية لدول العالم.

روح الفريق

أوضح المهندس عبد ناصر حمد بن دومان، رئيس مجلس إدارة منصة صناعة أنه يتم الاعتماد على مجموعة من الخبراء الأكفاء الذين يعملون بروح الفريق. ونسعى للحصول على رضاء العملاء لأنهم العامل الرئيس في تطوير العمل وتحديثه. ونحرص على مراعاة اقتراحات العملاء كافة، والعمل بجهد على ترجمتها إلى واقع ملموس في الوقت المناسب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز