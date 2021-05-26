أحمد بن سليّم: دبي الوجهة المفضلة للشركات العالمية

المصدر: دبي- البيان

استضاف اللقاء الرابع لمبادرة غرفة تجارة وصناعة دبي «سلسلة اللقاءات الافتراضية»، أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة. حضر اللقاء أكثر من 277 مشاركاً من 45 دولة، حيث استعرض بن سليم الدور المهم الذي يلعبه مركز دبي للسلع المتعددة في المنظومة التجارية لإمارة دبي.

وخلال اللقاء الافتراضي، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «دبي هي مركز التجارة الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وصارت الوجهة المفضلة للشركات العالمية الراغبة في توسيع وجودها في المنطقة وخارجها.

والموقع الاستراتيجي للإمارة على مفترق طرق التجارة العالمية، والشفافية في التعامل التجاري، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، جعلها الوجهة الأمثل لدعم الأعمال في أي قطاع. وبفضل الرؤية الطموحة لدبي وتصدرها مشهد الابتكار، تقدّم الإمارة للمستثمرين بيئة أعمال مرنة وناجحة».

وأضاف: «يؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي المحورية كمركز للتجارة العالمية. ولقد نجحنا في إنشاء منطقة أعمال ديناميكية ومزدهرة أعادت صياغة مفهوم السهولة في عالم الأعمال التجارية.

ولهذا السبب، اختارت 18 ألف شركة حول العالم منطقتنا الحرة لتأسيس مراكز لها. وسنواصل قيادة مستقبل التجارة عبر مجموعة من القطاعات، وتعزيز المرونة الاقتصادية لترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة لممارسة الأعمال التجارية».

وتستضيف مبادرة «سلسلة اللقاءات الافتراضية»، التي أطلقتها الغرفة في سبتمبر الماضي، في لقاءات مباشرة، عدداً من رؤساء وقادة مجتمع الأعمال من القطاعين العام والخاص.

277 مشاركاً

حضر اللقاء الافتراضي حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي وأكثر من 277 مشاركاً يمثلون القطاع الخاص من مجالس ومجموعات الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة وهيئات اقتصادية ومهنية ومهتمين من الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة.

وأكد أحمد بن سليم أهمية إمارة دبي كبوابة للوصول إلى الأسواق الاستهلاكية الرئيسية لسلع مثل الذهب والألماس والقهوة والشاي والبهارات، بالإضافة إلى استعراضه للسياسات والابتكارات التي تم تطبيقها واعتمادها لتعزيز التبادل التجاري مع الإمارة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للتجارة الدولية.

تفاعل وتواصل

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، أن التفاعل والتواصل بين القطاعين العام والخاص جزء أساسي من جهود دعم التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن تعزيز وعي مجتمع الأعمال بالجهود والمبادرات المتنوعة التي تدعم تنافسية بيئة الأعمال وقدرتها على مواجهة التحديات والاستفادة من المتغيرات والخروج منها أكثر قوة ومرونة أولوية في المرحلة المقبلة.

وأكد أهمية الدور الذي يلعبه مركز دبي للسلع المتعددة في دعم تجارة دبي العالمية، مشيراً إلى أن التكامل بين القطاعين العام والخاص خطوة أساسية على درب التعافي، لافتاً إلى أن الحوار المشترك بين القطاعين هو ميزة تنافسية تميّز اقتصاد دبي وبيئة أعماله الحيوية، مجدداً التزام الغرفة الدائم بدعم القطاع الخاص.

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