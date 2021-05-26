772 مليوناً تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 772 مليون درهم، وشهدت الدائرة أمس تسجيل 197 مبايعة بقيمة 594.36 مليون درهم منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 280.84 مليون درهم و163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 313.52 مليونا.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 158 مليونا. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 67 مليونا.

وسجلت الرهون 130.18 مليون درهم منها 10 رهون أراضٍ بـ21.18 مليون درهم و55 رهناً للفلل والشقق بقيمة 108.99 ملايين درهم أهمها بمنطقة المركاض بـ 20 مليون درهم ورهن بمنطقة برج خليفة بقيمة 12 مليونا.وتم تسجيل 7 هبات بقيمة 48.39 مليون درهم أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 35 مليونا.

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