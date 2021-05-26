تخفيضات دبي الكبرى غداً

المصدر: دبي - البيان

تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مجموعة من العروض الترويجية على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تناسب مختلف أفراد العائلة.

فابتداءً من غد الخميس ولمدة 72 ساعة، ستقوم المتاجر والعلامات التجارية المشاركة بتقديم منتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 90 %. فيما تشمل التخفيضات العديد من العلامات التجارية المتخصصة في كل من العطور والساعات والمجوهرات والأزياء الرجالية والنسائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير.

وستعمل مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في هذه الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجمهور والمتسوقين بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

يمكن للمتسوقات الاستفادة من العروض الترويجية التي تصل إلى 90 % على منتجات الجمال المفضلة لديهن، بما في ذلك أحدث صيحات مستحضرات التجميل الأساسية.

ويمكن لسكان دبي وزوارها خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الاختيار من بين تشكيلة متنوعة من العطور، والتي تشمل العطور التقليدية وأحدث العطور التي يقدمها أشهر المصممين والمشاهير.

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