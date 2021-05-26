سوق دبي يتجاوز قمة 2021 ويحقق أعلى مستوياته في 16 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين، على وقع جملة من المحفزات الإيجابية، لينجح سوق دبي المالي في تجاوز قمته المحققة، خلال العام الجاري، وصولاً إلى أعلى مستوياته في 16 شهراً.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.38% ليغلق عند 2798.5 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ يناير 2020، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والنقل والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.28% عند 6632.9 نقطة بدعم أسهم العقار والاتصالات والتأمين والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.12 مليار درهم، منها 1.73 مليار في أبوظبي، و394.6 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 634.3 مليون سهم، موزعة بواقع 404.5 ملايين سهم في دبي، و229.8 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 10895 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.63% مع نمو «دبي الإسلامي» 1%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.77%، وزاد قطاع الاستثمار 0.2% على وقع نمو «سوق دبي المالي» 0.87%، فيما استقر «دبي للاستثمار» و«شعاع كابيتال».

وزاد قطاع النقل 0.43% بعد ارتفاع «العربية للطيران» 0.73% و«أرامكس» 0.24%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 0.56%، ونزل قطاع العقار هامشياً 0.03%، مع هبوط «داماك» 2.11% فيما صعد «ديار» 3.09% و«إعمار للتطوير» 0.57%، و«الاتحاد العقارية» 1.43% واستقر «إعمار العقارية» و«إعمار مولز».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 81 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 63.4 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 50.7 مليون درهم. تصدر «أملاك» الأسهم الرابحة بنسبة 3.42%، فيما كان «بنك المشرق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.61%، وإغلاقه عند 62 درهماً. ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 43.78 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع العقار 0.5% مع نمو «الدار» 0.54% فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.35%، وصعد قطاع الاتصالات 0.73% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع البنوك 0.01% مع نزول «أبوظبي الأول» 0.59% فيما صعد «أبوظبي التجاري» 2.9%، و«أبوظبي الإسلامي» 2%، ونزل قطاع الاستثمار 0.13% بعد هبوط «إشراق» 3.44% و«الواحة كابيتال» 1.44% فيما استقر «العالمية القابضة».

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 738.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 355.14 مليوناً، وحقق «أبوظبي الوطنية للفنادق» أكبر ارتفاع بنسبة 14.89%، فيما كان «رأس الخيمة للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 115.67 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو التسييل بصافي استثمار 26 مليون درهم، منها 20.3 مليوناً في دبي، و5.7 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 26 مليون درهم، موزعة بواقع 20.3 مليوناً في دبي، و5.7 ملايين في أبوظبي.

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