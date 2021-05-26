نمو حيازة «المركزي» من الذهب %82

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

ارتفع رصيد المصرف المركزي من السبائك الذهبية إلى 10.81 مليارات درهم بنهاية مارس، بزيادة على أساس سنوي، نسبتها 81.8% أو ما يعادل 4.86 مليارات درهم مقارنة بنحو 5.951 مليارات درهم في مارس 2020.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي، الصادرة أمس، أن رصيد المعدن الأصفر زاد على أساس شهري بنسبة 3.2% أو ما يعادل 336 مليون درهم، مقارنة بنحو 10.481 مليار درهم في فبراير السابق عليه، بينما انخفض بنسبة 15.9% أو ما يعادل 2.04 مليار درهم، منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 12.86 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

الودائع الادخارية

في سياق آخر، أظهرت النشرة أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي زادت إلى 226.37 ملياراً في نهاية مارس بنمو على أساس شهري، بنسبة 0.43% أو ما يعادل مليار درهم مقابل 225.39 مليار درهم في فبراير. وزادت على أساس سنوي بنسبة 23.4% أو ما يوازي 43 مليار درهم مقابل 183.44 مليار درهم في مارس 2020، وارتفعت بنحو 5.2% أو 11.2 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 215.2 مليار درهم في ديسمبر.

وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 750.29 مليون درهم في مارس، بزيادة على أساس شهري بنسبة 1.6% أو ما يعادل 11.7 مليار درهم مقابل 738.5 مليار درهم في فبراير. وزادت على أساس سنوي بنحو 119.6 مليار درهم أو ما نسبته 19% مقابل 630.69 مليار درهم في مارس 2020.

فروع البنوك

ووصل عدد فروع البنوك الوطنية في الدولة لنحو 534 فرعاً، موزعة على 21 بنكاً بنهاية مارس، مقابل 537 فرعاً في فبراير، و541 فرعاً في ديسمبر 2020، وانخفض عدد مكاتب الدفع من 23 مكتباً في يناير إلى 22 مكتباً في مارس، فيما ظل عدد فروع البنوك الأجنبية ثابتاً عند 27 فرعاً موزعة على 37 بنكاً.

ووصل عدد العاملين في البنوك بالدولة إلى 33.03 ألف موظف، موزعين بواقع 26 ألفاً و124 موظفاً في البنوك الوطنية، و6913 موظفاً في البنوك الأجنبية، مقابل 33.44 ألف موظف نهاية ديسمبر الماضي.

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