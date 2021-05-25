530 ألف اشتراك زيادة في خدمات الاتصالات بالدولة خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» إلى نحو 22.45 مليون اشتراك بنهاية مارس، بزيادة خلال الربع الأول بنسبة 2.5% أو ما يعادل 530.6 ألف اشتراك، مقارنة بنحو 21.92 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

واستحوذت اشتراكات الهاتف المتحرك على 76% من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية مارس، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 9.4%، واشتراكات الإنترنت 14.6%.

وزادت اشتراكات الهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 17 مليوناً و75 ألف اشتراك بنهاية مارس الماضي، من 16.82 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر، وبلغ انتشار الخدمة نحو 188.5 خطاً لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 13.33 مليون اشتراك نهاية مارس، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3 ملايين و735 اشتراكاً بنهاية الشهر نفسه.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض لدى مشغلي الاتصالات نحو 3 ملايين و269 ألف اشتراك بنهاية ديسمبر، مرتفعة من 2 مليون و980 ألف اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 36.1 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت بلغت 2.11 مليون اشتراك في مارس الماضي، منخفضة من 2.12 مليون اشتراك نهاية العام الماضي. وبلغ انتشار الخدمة نحو 23.4 خطاً لكل 100 نسمة.

وتتعلق إحصاءات نشاط الهاتف المتحرك بالاشتراكات الفعّالة فقط، بما يعني أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوماً الماضية، أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة، وذلك بحسب المعايير المعتمدة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، فيما تقتصر خدمة الإنترنت على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف «الفعلي»، وهو أي مشترك قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الـ 90 يوماً الماضية.

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