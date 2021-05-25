غيث الغيث: «فلاي دبي» تستعيد 65% من سعتها التشغيلية ما قبل الجائحة

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلن غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، أن الناقلة تمكنت من استعادة 65% من سعتها التشغيلية التي كانت تشغلها قبل جائحة «كوفيد 19».

جاء ذلك أمس خلال مقابلة مع خبير الطيران جون سترايكلاند على هامش اليوم الثاني من النسخة الافتراضية لمعرض سوق السفر العربي 2021.

وقال: «وصلت الناقلة إلى تلك المستويات المتقدمة تدريجياً مع استعادة 65% من سعتها قبل الجائحة أخيراً أي قبل إغلاق أسواق الهند وباكستان وسريلانكا ونيبال».

وتابع الغيث: «نعمل بشكل جيد للغاية.. ولم نقم بتشغيل أي رحلة جوية دون تغطية تكاليفنا».

مؤشر صحي

وأشار إلى أن تلك المستويات تعتبر مؤشراً صحياً على الاستئناف التدريجي للأعمال، حيث أوجدت الجهود الحكومية بيئة آمنة للسياحة وساهمت في نمو الطلب وتعافي الناقلة ابتداءً من النصف الثاني من العام الماضي.

وأضاف إنه في بداية الجائحة كان الطلب يتركز على الشحن الجوي وخصصت «فلاي دبي» طائرات من طراز «بوينغ 800-737» الجيل الجديد للعمل كرحلات شحن كاملة، لضمان انسياب مرن لحركة السلع الأساسية عبر شبكتها وخارجها، فيما تم بعدها البدء برحلات الإجلاء من حول العالم ما ساعد الناقلة على استئناف الرحلات الخاصة، وفي مرحلة لاحقة البدء في الرحلات المنتظمة لنقل الركاب بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.

تفاؤل

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، تفاؤلاً كبيراً بموسم الصيف المقبل مؤكداً على جاهزية الناقلة لتلبية الطلب، مضيفاً بقوله: «السؤال الأكبر سيكون: أي دولة ستكون مفتوحة؟ لكننا جاهزون».

وأشار إلى أن الناقلة شهدت تدفقاً نقدياً مع بدء واستئناف الأعمال والرحلات المنتظمة وكان هناك ضمان من المالكين لمساعدتها في ظل الجائحة، إلا «فلاي دبي» لم تصل إلى تلك المرحلة، واستطاعت إدارة التدفق النقدي داخلياً مع استئناف عملياتها، لكن علينا أن نكون حذرين لأن الظروف التي أوجدتها الجائحة لم تنتهِ بعد.

وقال إن «فلاي دبي» أطلقت أخيراً العديد من الرحلات الموسمية لوجهات سياحية صيفية، مشيراً إلى أنها تتطلع للمزيد من الفرص في قطاع النقل الجوي.

خطوات ناجحة

ونوه غيث الغيث بأن شركات الطيران في الإمارات تكيفت بسرعة كبيرة مع التطورات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، بعد أن اتخذت حكومة الدولة خطوات وإجراءات ناجحة للتعامل مع الجائحة منذ البداية، والآن نتحدث عن معدلات للتقليح هي الأعلى عالمياً إلى جانب أن الدولة لم تشهد أي نقص في الإمدادات والتجهيزات الطبية.

وأكد أن القرارات والمبادرات السريعة من جانب حكومة دولة الإمارات أسهمت لاحقاً في الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية والخدمية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بصورة مرحلية، مضيفاً أن قطاع الطيران كان منخرطاً في اتخاذ القرارات في مختلف المراحل، حيث عملت الجهات التنظيمية في الدولة عن كثب مع شركات الطيران الوطنية.

عودة الموظفين

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، إن الناقلة أبلغت موظفيها الذين اختاروا الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر بسبب جائحة «كوفيد 19»، العودة إلى العمل مجدداً ابتداءً من شهر يونيو المقبل.

وأضاف الغيث، خلال الجلسة، أنه وبسبب الجائحة وتوقف الرحلات الجوية اختار 97% من الموظفين الذين تم الاتصال بهم خيار إجازة من دون أجر، ما يعتبر تصويتاً كبيراً بالثقة ويظهر مدى التزامهم تجاه الشركة، معتبراً أن قرار إعادتهم للعمل يدل إلى سعي متواصل من جانب «فلاي دبي» للاحتفاظ بموظفيها.

وأشار إلى أن الناقلة قامت الأسبوع الماضي بإعداد جدول زمني لإعادة الموظفين للخدمة مرة أخرى، منوهاً بوجود تعاون بين «فلاي دبي» والجهات الأخرى في الدولة بهدف التخفيف من الآثار المالية على الموظفين في ظل الجائحة، والتي من بينها التسهيلات البنكية بخصوص القروض وغيرها من الإجراءات.

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