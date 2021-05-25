أبوظبي مقراً لمنشأة صناعية لإنتاج الأمونيا الخضراء باستثمارات 3.67 مليار درهم

المصدر: وام

أعلنت اليوم مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي عن انطلاق أعمال تطوير منشأة صناعية لإنتاج "الأمونيا الخضراء" لتلبية متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

ويعود المشروع إلى شركة هيليوس للصناعة - شركة مشاريع خاصة مملوكة من قبل القطاع الخاص، والتي تعتزم استثمار أكثر من 3.67 مليار درهم ما يعادل "مليار دولار" خلال الأعوام المقبلة في تأسيس مصنع لهذا الغرض يتم تنفيذه على مرحلتين بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين، وتبلغ القدرة الإنتاجية المتوقعة للمنشأة الصناعية عند استكمالها حوالي 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء باستخدام 40 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.

وحرصت شركة هيليوس على تخصيص محطة للطاقة الشمسية لاستخراج الهيدروجين والأكسجين من جزيئات الماء وتشغيل منشأتها الصناعية الجديدة، التي تقع ضمن المنطقة الحرة في مدينة خليفة الصناعية، وستكون قادرة على توليد طاقة كهربائية تصل إلى 100 ميغاوات في المرحلة الأولى لتصل إلى 800 ميغاوات مع استكمال كافة مراحل الإنشاء.

وقال عبد الله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة - موانئ أبوظبي.. " في إطار دعمها للابتكار والمشاريع المستدامة تفتخر موانئ أبوظبي باستضافة المنشأة الصناعية الأولى من نوعها في المنطقة لإنتاج الأمونيا الخضراء التابعة لشركة هيليوس للصناعة في مدينة خليفة الصناعية، حيث ينسجم هذا الاستثمار مع استراتيجية موانئ أبوظبي التي تدعم الأعمال الصديقة للبيئة خصوصاً وأن هذه المنشأة سوف تعمل دون توليد أي انبعاثات حرارية ضارة بالبيئة".

وأضاف " يحظى التوجه نحو تبني التكنولوجيا الخضراء بإقبال لافت من قبل المؤسسات والشركات في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام خلال السنوات القليلة الماضية، ويتماشى مشروع شركة هيليوس الذي يضع سلامة البيئة في المقام الأول مع هذا التوجه. كما أننا ملتزمون بدعم نمو ونجاح أعمال متعاملينا ونسعى جاهدين لتقديم كافة سبل المساعدة للمصنعين، والمبادرات التي ترسخ الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي وتسريع عملية التحول إلى تبني تكنولوجيا الطاقة الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه قال م. ك. سيد، الرئيس التنفيذي لشركة هيليوس للصناعة.. إن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، ونحن ملتزمون بتأدية دور ريادي في الدفع بجهود الاستثمار والتنمية لإنتاج طاقة مستدامة ونظيفة للمستقبل في الإمارات كما أننا نسعى دوماً إلى تطوير عملياتنا وآليات أعمالنا لدعم المجتمع وحماية البيئة ودعم كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل كوكب أنظف وغد أفضل للبشرية جمعاء. ويشكل مشروعنا الجديد في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي مثالاً حياً لرؤية الشركة في دفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تبني الابتكار.

ووفقًا لشركة هيليوس للصناعة، فإن المصنع الجديد هو الأول من نوعه في أبوظبي ومخصص لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يعمل المصنع على تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 600 ألف طن سنويا مقارنة بالانبعاثات الناتجة عند استخدام الطرق التقليدية لإنتاج الأمونيا، وهو ما يعادل كمية التلوث الناتج عن حوالي 140 ألف مركبة.

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