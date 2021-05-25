«معرض الشرق الأوسط للطاقة» يسلّط الضوء على أهمية الرقمنة داخل شبكات الطاقة

المصدر: دبي - البيان

انطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة بأسبوعه الافتراضي الثاني المخصص لقطاع النقل والتوزيع، حيث سلّطت الجلسة الافتتاحية الضوء على أهمية الرقمنة داخل شبكات الطاقة لضمان استمرار الموثوقية والكفاءة وتقليل البصمة الكربونية.

وقد ناقشت الجلسة الافتتاحية مدى تأثير الرقمنة على شبكات النقل والتوزيع أبرزت من خلالها رؤى من متحدثين بارزين عدة، بما فيهم كلاوديو بيدريتي، رئيس تحالف كهربة الريف، وذكر: «يمكن أن تساعد الأتمتة والحلول الرقمية شركات النقل والتوزيع في التغلب على تحديات اليوم بنجاح، ومع ذلك فإننا نحتاج إلى التأكد من إمكانية استخدام تعقيد البيانات لتحسين نقل الطاقة وقدرات إدارة الأصول، فوجود كمية هائلة من البيانات وحدها لن تساعد في تحسين إدارة الأصول لدينا، لذا فإن ما نحتاجه هو التفكير الاستراتيجي والقدرات والأفكار الجديدة التي يمكن تنفيذها وتطبيقها في خوارزميات الذكاء الاصطناعي».

من جهته فقد أبرز محمد أيوب، مدير العمليات والمدير العام الإقليمي لشركة جنرال إلكتريك للنفط والغاز التغييرات في طريقة تصميم الشبكات في السوق، وقال: «بوجود الرقمنة فإن هوامش التصميم التي نستخدمها في الاعتبار عند تصميم شبكات النقل الخاصة بنا وشبكات التوزيع الخاصة بنا وحتى التوليد سيتم تحسينها بشكل أكبر لضمان حصولنا على حل أمثل أفضل لشبكتنا للمضي قدماً، إذ سيمكّننا هذا التحول داخل الصناعة من استخدام نفقاتنا الرأسمالية بشكل أفضل وتحسين القيمة».

ومن بين المتحدثين المشاركين الآخرين في جلسة المناقشة الافتتاحية سوداساتا كوندو، المدير الأول للاستشارات الفنية في منتدى الشبكة الذكية الهندية، وأحمد فطين، نائب رئيس أنظمة الطاقة لشركة شنايدر إلكتريك؛ وأدارها ماتي جيريكس، المدير المساعد لمجموعة بوسطن الاستشارية.

وفي مكان آخر على جدول الأعمال في اليوم الأول، ناقش روبرت موريرا، كبير مهندسي الأبحاث لشركة إي دي إف للطاقة، جلسة ركزت على تقليل خسائر الشبكة باستخدام تقنيات الرقمنة، بينما أوضح مارك بويسون، مدير المشروع في أمريكا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة لشركة إي دي إف للطاقة، أحدث تقنيات تخزين الطاقة في المضخات المائية.

واختتمت مناقشات المتحدثين في يوم الافتتاح بمناقشة كيفية جعل التقنيات تعمل من أجلك وتدفعك لاختيار الأفضل على الأحدث من خلال الرؤى المقبلة من شركات عملاقة من بينها: اتصالات ويونيبر وأوراكل ونيكسن، كما تم عقد سلسلة من جلسات عرض المنتجات من مختبرات كونكار وهيفلي إيه جي وكيما المشهورة عالمياً تتناول من خلالها التوزيع ومحولات الطاقة في الشبكات الذكية واختبار المحولات لشبكة المستقبل واختبار محول القوس وإعادة التخطيط الحضري من خلال الكابلات الأرضية.

وبهذه المناسبة، قالت كلوديا كونيتشنا، مديرة معرض الشرق الأوسط للطاقة: «من المتوقع أن تؤدي إجراءات التعافي بعد «كوفيد 19» إلى تحول دائم في مزيج الطاقة العالمي، حيث سيكون التوليد الموثوق به جنباً إلى جنب مع شبكات النقل والتوزيع المتوازنة أمراً حاسماً في دفع الانتعاش الاقتصادي إلى الأمام».

وأضافت كونيتشنا: «لقد استمعنا اليوم عبر نخبة من أبرز الخبراء على مستوى العالم الذين أكدوا جميعاً على أهمية إنشاء شبكات فعّالة تركز على تقليل انبعاثات الكربون، بالإضافة إلى مشاهدة مجموعة من العروض التقديمية للمنتجات بما في ذلك: المكونات والكابلات والمفاتيح الكهربائية والأدوات والمحولات وصولاً إلى حلول أتمتة الشبكة الذكية والقياس الذكي وغير ذلك الكثير لدعم هذا القطاع الصناعي».

هذا ويشتمل اليوم الثاني من أسبوع قطاع النقل والتوزيع على جدول حافل بالمناقشات في 25 مايو، ويضم عروضاً تقديمية حول الأمن السيبراني: حماية أصول الكهرباء في العصر الرقمي للدكتورة هدى الخزيمي، مدير الأمن السيبراني لجامعة نيويورك أبوظبي، بالإضافة إلى جلسات حول تقنيات المراقبة في الوقت الحقيقي للأصول والقدرات وموازنة الشبكات أثناء انتقال الطاقة: مصادر الطاقة البديلة (الشبكة الذكية، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي) واعتماد إنشاء الشبكات الصغيرة كخيار للبلدان النامية.

هذا وتشمل الجلسات المخصصة للرعاة في اليوم الثاني شركة إس آند سي إلكتريك لمناقشة تحسين موثوقية نظام التوزيع العلوي باستخدام برنامج TripSaver II ومغيرات الصنبور لشبكات الطاقة من شركة هيتاشي إيه بي بي المحدودة لشبكات الطاقة الكهربائية والذي يساعد المرافق على تقليل الصيانة والبصمة وبطانات المحولات المرنة AirRIP وكيما: خدمات اختبار التنقل الإلكتروني والبطاريات وشركة هيتاشي إيه بي بي: إدارة أصول المحولات باستخدام نظام TXpert البيئي.

ويتضمن اليوم الأخير من أسبوع القطاع، الذي يقام غداً في 26 مايو الجاري، جلسات يتم تسليط الضوء فيها على التحول الرقمي للمحطات الفرعية لشبكات طاقة موثوقة في المستقبل وإنشاء شبكات مستقرة ذات موارد متغيرة ودمج مصادر الطاقة البديلة في نظام الشبكة الحالي، كما سيتم التركيز على أحدث شهادات الصناعة.

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