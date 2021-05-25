15 مشروعاً للبنية التحتية للمياه والكهرباء أنجزت في العين خلال 2020

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة العين للتوزيع، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عن تنفيذ 15 مشروعاً في البنية التحتية للمياه والكهرباء، خلال العام الماضي وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية لشركة العين للتوزيع، الهادفة لتوريد خدمات المياه والكهرباء بأعلى معايير الكفاءة والاستدامة لقاعدة المتعاملين المتنامية في منطقة العين.

وتدعم المشاريع التي تتضمن تحسينات وتحديثات، أدخلتها شركة العين للتوزيع على البنية التحتية في منطقة العين، استراتيجية شركة «طاقة» للعام 2030، التي تقضي بمواصلة التركيز على التميز في الأداء التشغيلي والاستفادة الأمثل من الموارد، لتصبح «طاقة» شركة مرافق رائدة، تتميز بالأداء العالي والكفاءة والموثوقية في أعمالها، ضمن قطاع نقل المياه والكهرباء وتوزيعهما.

وتميزت مشاريع تطوير البنية التحتية بالتنوع والتعقيد، حيث تراوحت بين توريد وتركيب محطات فرعية جديدة، وتفكيك محطات فرعية قائمة في مناطق ذات أهمية استراتيجية في منطقة العين، وذلك بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب في مدينة العين على المياه والكهرباء في المشاريع السكنية والتنموية الجديدة، خلال العقد المقبل.

ومن جهته، قال عبدالله علي الشرياني، المدير العام لشركة العين للتوزيع: إنه تم الانتهاء من إنجاز 15 مشروعاً حيوياً للبنية التحتية خلال العام الماضي، وبالرغم من التحديات والظروف التي فرضتها جائحة «كورونا»، فقد تم تطبيق استراتيجية مواصلة الأعمال، لتحقيق الأهداف والمشاريع المخطط لها دون تأخير أو إصابات عمل أو هدر للوقت أثناء تنفيذ 10 ملايين ساعة عمل. ونحن في شركة العين للتوزيع نجدد التزامنا تجاه متعاملينا لتلبية الطلب في القطاعات المختلفة للمساهمة في رفاهية ونمو اقتصادنا.

وكانت شركة العين للتوزيع استثمرت أكثر من 416 مليون درهم لاستكمال المشاريع التطويرية في المناطق السكنية والحضرية في كل أنحاء منطقة العين، والتي شملت أعمال توريد وتركيب أربع محطات فرعية أولية بجهد 33/11 كيلوفولت بقدرة 240 ميجا فولط أمبير، ونقل 12 محطة مدمجة إلى مناطق جديدة.

وتضمنت توريد وتركيب 4 محطات فرعية أولية بجهد 33/11 كيلوفولت، بقدرة 60 ميجا فولت أمبير لكل منها.

وستمكن هذه المحطات من تلبية الطلب على الخدمات في مشاريع الإسكان الجديدة، وبالتالي تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من العملاء في المنطقة.

كما تم تركيب 21 محطة توزيع فرعية بجهد 11/0.415 كيلوفولت في مناطق عدة، لضمان الجودة وعدم الانقطاع في الخدمات، التي توردها الشركة للمصانع والمدارس والمناطق السكنية.

أما في ما يخص مشاريع المياه، فقد قامت شركة العين للتوزيع بتركيب شبكات مياه مُحدَّثة في 27 موقعاً مختلفاً، بالإضافة إلى توريد وتركيب 181 غرفة فحص صمامات جديدة، و163 صنبور إطفاء حريق، وتحويل 1252 وصلة مياه منزلية قائمة إلى الشبكة الجديدة.

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