مدينة أفريقية تحتذي بدبي وجهة مستقبلية للتسوق الفاخر

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

أفاد تقرير بأن مدينة Ekurhuleni بجنوب أفريقيا تسعى لأن تصبح «دبي التالية»، عبر جهود القائمين فيها، لتغيير وجه المدينة بأن تصبح وجهة تسوق فاخرة تالية في العالم امتثالاً بنموذج دبي، وبحسب موقع «ذا سيتزن»، قال رئيس بلدية المدينة مزوانديل ماسينا، إنه سيتم تحويل مدينة Ekurhuleni (معناها مكان السلام) لوجهة تسوق فاخرة تماماً مثل دبي.

وفي مقابلة مع «نيوز روم أفريكا»، قال أحد المسؤولين في تصريحاته: «إن مواطني جنوب أفريقيا لن يضطروا للسفر بعد اليوم للخارج، للحصول على بيع التجزئة، لأن المدينة التي يعكفون على تطويرها ستكون بمثابة دبي المقبلة، بحيث يتمتع المواطنون والمقيمون فيها بخدمات التسوق المختلفة».

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