الإمارات تواصل جهودها لجعل عام 2021 عام انتقال وتعاف مستدام

المصدر: وام

أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن المؤشرات الحالية تشير وبشكل إيجابي إلى حدوث نمو كبير بالطلب على السفر الجوي في النصف الثاني من عام 2021 وانتعاش مستدام في العمليات الجوية.

وقال السويدي - في خطابه الترحيبي في منتدى قادة المطارات العالمية الذي يقام على هامش معرض المطارات 2021 .. " كلي ثقة من أننا سنواصل معًا جهودنا لجعل عام 2021 عامًا انتقاليًا لتحقيق الانتعاش والنمو المستدامين..معتبراً أنه وعلى الرغم من الجائحة فأنه بفضل إطلاق حملات التطعيم وزيادة إمدادات اللقاحات على مستوى العالم من المتوقع أن يعود المزيد من الركاب للسفر وتتوقع الإمارات المزيد ايضا".

وأوضح أن الإمارات لعبت دورا أساسيا في الاحتفاظ بسلسلة التوريد للسلع الأساسية وغير الأساسية لدول أخرى..متوقعاً أنه بحلول يونيو 2021 تعافى عدد الركاب على مستوى العالم وان يصل إلى نسبة 49 في المائة مقارنة مع مستواه في عام.

وأشار إلى أنه منذ بداية الوباء تواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على الفور مع المطارات وشركات الطيران وشكلت العديد من الهيئات الداخلية والوطنية لتعديل واعتماد شهادات السلامة للحفاظ على معايير السلامة والأمن المقبولة ودعم صناعتها وموظفيها وركابها من "Covid- 19".. فيما قامت على صعيد سلامة وأمن الطيران باعتماد مرافق وأحكام وتقنيات غير مسبوقة لضمان استمرارية الخدمات للحفاظ على التشغيل الآمن لطائراتها ومطاراتها والبنية التحتية للملاحة الجوية.

ولفت مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إلى أنه منذ بدء التعليق الكامل للعمليات غير الضرورية في مارس 2020 بدأت الجهات المختصة العمل والتخطيط لمرحلة التعافي خلال ذروة الوباء.

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