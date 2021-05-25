مجموعة «أكور» تفتتح منتجع «رافلز نخلة جميرا» بالربع الأخير من 2021

المصدر: دبي- البيان

تعتزم مجموعة «أكور» العالمية في مجال الضيافة، والتي تضم أكثر من 600 فندق ومنتجع في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، افتتاح أول منتجع يحمل علامة «رافلز» في منطقة الشرق الأوسط على نخلة جميرا، ومن المقرر افتتاح رافلز النخلة دبي في الربع الأخير من عام 2021، ليصبح أول المنتجعات فائقة الفخامة، التي تضاف إلى محفظة «أكور» المتنوعة في دبي.

وتتعاون «أكور» مع مجموعة «إميرالد بالاس جروب» (EGP)، التي نجحت في تطوير وبناء مشاريع سكنية في أوكرانيا ودولة الإمارات وروسيا منذ عام 1996، وتعمل «إميرالد بالاس جروب» في الوقت الحالي على 8 مشاريع جديدة قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 10 مشروعات أخرى، يتم التخطيط لإنشائها.

وقال د. نفير مخيتاريان، مالك إميرالد بالاس جروب: «يسعدنا الدخول في شراكة مع مجموعة «أكور» لإنشاء أول منتجع يحمل علامة «رافلز» في منطقة الشرق الأوسط، وستسهم خبرتنا الدولية في تطوير وبناء المشاريع الفندقية والسكنية جنباً إلى جنب مع المعرفة والحضور ومحفظة المشاريع المرموقة، التي تمتلكها «أكور»، في بناء أحد أفضل الفنادق على مستوى مدينة دبي».

ويتم إنشاء منتجع «رافلز النخلة دبي» على مساحة 100 ألف متر مربع في الهلال الغربي بنخلة جميرا، أكبر جزيرة من صنع الإنسان في العالم. ويتميز هذا الموقع الرائع بإطلالات بانورامية على البحر، وإطلالات على أفق دبي الشهير، كما يشكل المنتجع وجهة، تتميز بالهدوء والخصوصية على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مناطق الجذب الحيوية في المدينة.

ويضم المنتجع 389 غرفة فخمة، تبدأ مساحتها من 65 متراً مربعاً، وأجنحة وفيلات، تحتوي كل منها على شرفة تقدم إطلالة رائعة على مياه الخليج. ولن يقدم المنتجع الجديد مستوى غير مسبوق من خدمات الضيافة فحسب، بل سيتجاوز التوقعات أيضاً من خلال تقديم خدمة الخادم الشخصي المميزة، بالإضافة إلى ثمانية تجارب جديدة وفريدة من نوعها لتناول الطعام والمشروبات.

ويمكن للضيوف الذين يبحثون عن الاسترخاء أثناء إقامتهم زيارة سبا Cing Mondes، العلامة الباريسية الحائزة جوائز عدة والمقامة على مساحة 3 آلاف متر مربع بتصميم فريد من نوعه، وهي الأولى من نوعها في دبي، حيث تضم 23 غرفة للعلاج، وجناحين خاصين، بالإضافة إلى أكبر مسبح داخلي في المدينة.

ويحيط بالمنتجع شاطئ خاص بطول 500 متر، ليمنحه إطلالة رائعة على الرمال البيضاء ومياه الخليج العربي الزرقاء المميزة، وسيتعرف الضيوف والسكان على مفهوم جديد للنادي الشاطئي يشمل مأكولات منطقة البحر الأبيض المتوسط والعديد من وسائل الترفيه وغيرها من الخدمات المميزة، التي يقدمها منتجع «رافلز النخلة دبي».

ويمكن لضيوف «رافلز النخلة دبي» أن يتوقعوا خدمة مميزة وتجارب فريدة من نوعها لتناول الطعام، ما يضع معايير غير مسبوقة في مدينة تشتهر بريادتها في قطاع الضيافة.

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكور» في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «هذه فرصة رائعة بالنسبة لنا، فهناك عدد قليل جداً من الأراضي المتبقية للمنتجعات الشاطئية في دبي، ولا يوجد أي منها في نخلة جميرا، ويسهم حجم العقار وموقعه في تقديم تجربة مرموقة تليق بعلامة رافلز».

ويعكس كل فندق يحمل علامة «رافلز» أجواء الموقع الذي بني فيه، بالإضافة إلى أجواء الضيافة الفخمة. وسيستمتع الضيوف بالمرافق الفاخرة، والتي تشمل مجموعة متميزة من 8 مطاعم تقدم تجارب متنوعة. وسيحظى نزلاء المنتجع بفرصة التعرف على العلامات التجارية الحصرية من «رافلز» مثل Raffles Patisserie وWriter’s Lounge وLibrary.

ومن المقرر أن يصبح المنتجع الجديد إحدى أبرز الوجهات التي ينبغي زيارتها في دبي، كما أنه سيلبي توقعات المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

وسيحظى النزلاء الذين يبحثون عن الخصوصية بفرصة الإقامة في الفيلات الخاصة على الشاطئ، فيما يمكن للمسافرين بصحبة عائلاتهم الاستمتاع بوسائل الترفيه والمرافق العالمية مثل المسبح الخارجي والسينما والمسبح المخصص للأطفال والنادي المخصص للأطفال والشباب، كما يمكن للمسافرين من محبي المغامرات المشاركة في مجموعة كبيرة من الرياضات المائية والأنشطة الترفيهية مثل التجديف أو الحصول على دورات تدريبية في الغوص.

وأضاف مارك ويليس: نحن على ثقة من أن منتجع «رافلز الجديد» سينافس الفنادق الفخمة ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء العالم. وسيفتح «رافلز» أبوابه في دبي، إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم، لتوفير مستوى حصري وغير مسبوق من الضيافة الفاخرة.

ومن الفيلات الخاصة على الشاطئ إلى التجارب المتميزة لتناول الطعام والمساحات الخارجية الشاسعة المثالية لحفلات الزفاف والمناسبات، يعد منتجع «رافلز» النخلة دبي وجهة جديدة تضاف إلى الوجهات المتميزة في مدينة دبي.

وتشغل مجموعة أكور في الوقت الحالي 410 منشآت فندقية (89116 غرفة) في كل من الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، بالإضافة إلى 222 منشأة (50690 غرفة) قيد التطوير.

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