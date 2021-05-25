مذكرة تفاهم بين مجلس سيدات أعمال عجمان والمركز الدولي للزراعة الملحية

المصدر: عجمان - (البيان)

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) لتعزيز التعاون المشترك حول دعم ريادة الأعمال الزراعية وتنمية القدرات.

وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتورة طريفة الزعابي، المديرة العامة بالإنابة لإكبا، في مقر المجلس بمركز عجمان لريادة الأعمال.

ونصت مذكرة التفاهم على التعاون المشترك في إعداد اقتراحات لتطوير المشاريع وبرامج تنمية القدرات بما في ذلك ورش العمل التدريبية التي تركز على ريادة الأعمال الزراعية لعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أهمية المذكرة في زيادة التعاون القائم بين مجلس سيدات أعمال عجمان والمركز الدولي للزراعة الملحية، وتشجيع سيدات الأعمال على المشاريع الزراعية من خلال مبادرة «ازرع واحصد»، وهي إحدى المبادرات الرئيسة للمركز لعام 2021.

وقالت: تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع سيدات الأعمال على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال توفير الدعم المناسب لتجهيز المشاتل الزراعية، والاستفادة من المساحات غير المستخدمة في المنازل، والاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة والزراعة المائية.

وتابعت: يحرص المجلس على مواكبة الأمن الغذائي والآليات المطلوبة لدعم القطاع الزراعي من خلال توجيه رائدات الأعمال للدخول في هذا المجال، ولا سيما في ظل التقدم الزراعي الكبير الذي تشهده الدولة بالاعتماد على النماذج الزراعية الحديثة وأدواته المبتكرة الواعدة للمشاريع الزراعية الناجحة.

وأشادت الدكتورة آمنة بجهود «إكبا» ودورها في تنفيذ برامج بحثية وتنموية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية واستدامتها من خلال الاعتماد على الإبداع والابتكار لدعم برامج الأمن الغذائي.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي: يسعدنا أن نتعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان من أجل تنويع جهودنا الحالية في تنمية القدرات وتعزيز ريادة الأعمال الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى.

هذه الشراكة الجديدة تتماشى مع برامجنا الحالية، مثل برنامج القياديات العربية في الزراعة (AWLA) ومبادرة نعم إكبا – نعم لمساهمة الشباب (ICBAYES) التي تستهدف النساء والشباب.

وأنا متأكدة من أن هذه الشراكة الجديدة سوف تساهم في زيادة الوعي والاهتمام بين جيل الشباب، وخاصة النساء، تجاه قطاع الزراعة ودعم الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وبموجب التعاون، سيقدم مجلس سيدات أعمال عجمان والمركز الدولي للزراعة الملحية الاستشارات الزراعية في إطار مبادرة «ازرع واحصد 2021».

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