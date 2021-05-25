تعاون بين «اقتصادية عجمان» و«الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بهدف بناء وتعزيز علاقات التعاون بينهما بشكل فعال، لخلق شراكة متميزة في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة من جانب اقتصادية عجمان عبد الله الحمراني، المدير العام للدائرة، وعن الاتحاد لائتمان الصادرات ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة.

وتهدف المذكرة إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين، لدعم الشركات الإماراتية، وزيادة صادرات الإمارات ودعم الشركات العاملة في الإمارة، والتي تقوم بمهام التصدير، من خلال تقديم خدمات تأمين الصادرات للشركات المحلية.

وقال الحمراني: «جاء إبرام هذه المذكرة انطلاقاً من الجهود الحثيثة، التي تبذلها الدائرة لتعزيز البيئة التصديرية في عجمان، وصولاً إلى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة الإمارة كونها مركزاً لريادة الأعمال، ودعم المصدرين في تأمين التسهيلات اللازمة للتصدير، إضافة إلى فتح أسواق جديدة محلية وعالمية تمكن الشركات من تسويق منتجاتها.

وحرصت الدائرة على الشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات، لما لديها من قدرات وممكنات وخبرات واسعة في مجال حلول حماية الائتمان التجاري، وخدمات ائتمان الصادرات لحماية الشركات المصدرة ضد المخاطر التجارية والسياسية، ودعم نمو الشركات على الصعيد العالمي من خلال معلومات متعمقة حول السوق لتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية والتمويل من شركائها من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك لتعزيز وإدارة سيولتها النقدية».

وقال الشيخ عبد الله النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية: «إن المذكرة تتضمن مجالات عديدة للتعاون، أبرزها المشاركة في تنفيذ مبادرات من شأنها تعزيز صادرات إمارة عجمان، إضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل، لتعريف المصدّرين بمزايا حلول حماية الائتمان التجاري ضد مخاطر التخلف عن السداد، مع التركيز على الحلول التأمينية والأدوات المالية، التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، بما في ذلك سندات الضمان والتمويل التجاري، وسيعمل الطرفان على تسهيل وصول صادرات الشركات العاملة في عجمان إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير تقارير تقييم مخاطر الدول لتسليط الضوء على المخاطر التجارية والسياسية، التي قد تواجهها هذه الشركات عند العمل في الأسواق الخارجية».

وقال ماسيمو فالسيوني: «ستبذل الشركة قصارى جهدها لتقديم كل أنواع الدعم، الذي تحتاج إليه المنشآت الاقتصادية في عجمان، والذي من شأنه تعزيز نمو المصدّرين في عجمان، وتوسيع أعمالهم في الأسواق الدولية، والهدف الرئيسي لوكالة ائتمان الصادرات هي المساهمة في تسهيل حركة التجارة وتقديم حلول تخفض التكلفة على المصدّرين، وتضمن لهم حماية مستحقاتهم التجارية والقيام بالأعمال بأمان وثقة».

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