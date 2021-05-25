"أسبوع أفريقيا للنفط" ينتقل من كيب تاون إلى دبي

المصدر: دبي- اليازية البدواوي

أفاد تقرير أن مؤتمراً سنوياً للنفط يعقد في كيب تاون بجنوب أفريقيا سينتقل موقع انعقاده هذا العام إلى مدينة دبي بدولة الإمارات، وذلك بفضل مستويات التطعيم "الاستثنائية" التي حققتها الدولة.

وفي منشور ترويجي للحدث الذي يعرف بـ "أسبوع أفريقيا للنفط" (AOW) تم الإيضاح بأن المؤتمر السنوي للصناعة في القارة قد ينتقل في دورته للعام الجاري 2021 من كيب تاون إلى دبي وسط الجائحة- وذلك بعد أن كان يعقد بشكل سنوي في كيب تاون.

كما أكد المنظمون إحراز "تقدم استثنائي" في برنامج التطعيم بدولة الإمارات العربية المتحدة وأن 88% من العملاء فضلوا دبي على مواقع أخرى، وفقًا للكتيب الترويجي.

بحسب "بلومبيرغ"، سيعقد الحدث بدولة الإمارات في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر، وفقاً لمنشور الحدث الذي تدعمه شركات مثل "توتال" و"شيفرون" و"إيني" إلى جانب مع مكتب للمؤتمرات بدبي.

من جهته، نقل موقع "بزنس داي"، أنه كان من المقرر انعقاد الدورة السنوية الحالية في كيب تاون، في وقت سابق من نفس الشهر.

ليوضح الأمر مدير الحدث في Hyve Group، كريس هول عبر رسالة بالبريد الإلكتروني قال فيها: "إننا في صدد المراجعة الدقيقة لقيود السفر الحالية، والقيود المفروضة على استضافة الأحداث الضخمة، فضلاً عن متابعة التقدم المحرز في برامج التطعيم في مواقع مختلفة على مستوى العالم"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

الجدير بالذكر أن مؤتمر AOW قد استضاف أكثر من عشرين وزيراً عام 2019، إلى جانب مئات المندوبين رفيعي المستوى والمديرين التنفيذيين في الصناعة النفطية، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

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