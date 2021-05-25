«ليمز إيديوكيشن» توسّع استثماراتها في دبي بافتتاح فرعها السادس

دبي - البيانأعلنت مجموعة «ليمز إيديوكيشن» LEAMS Education، التي تدير سلسلة من المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع استثماراتها بافتتاح فرعها السادس في دبي بإطلاق مدرستها الجديدة تحت اسم «ذي آبل إنترناشونال كوميونتي»، وذلك تماشياً مع رؤية ومبادرة دولة الإمارات لتوفير خدمة «تعليم عالي الجودة بتكلفة معقولة»، واختارت المجموعة منطقة الكرامة بدبي مقراً للمدرسة الجديدة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة من شمال دبي وجنوبها.

وحصلت المدرسة على الموافقة الرسمية بموجب المبادئ التوجيهية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية. وتمتاز المدرسة بحرمها الواسع ومرافقها الفائقة وحرصها على التركيز على تنمية المجتمع والتعليم الشامل بشكل رئيسي.

وتعتمد المدرسة الجديدة المنهاج البريطاني، حيث وفرت كل التجهيزات التعليمية والتقنيات اللازمة بما في ذلك مختبر «ستريم»، ومختبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم الابتكارات، ومكتبة غنية بكل أصناف الكتب، وصالات الأداء الفني، ومنشأة رياضية واسعة مجهزة لاستضافة وممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل كرة القدم، والكريكيت وكرة الريشة والتنس وكرة السلة إضافة إلى حوض السباحة.

وسوف تستقبل المدرسة الأطفال في المرحلة التأسيسية الأولى وحتى الصف السادس وسوف تتوسع مستقبلاً لتوفير فصول إضافية أعلى في السنوات اللاحقة. وتوفر المدرسة الجديدة التعليم الشامل للجميع، وهي مجهزة تجهيزاً كاملاً وتوفر فرصاً متساوية للطلاب من أصحاب الهمم.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف المدرسة الجديدة إلى تعليم الطلاب وتعزيز حب الإطلاع لديهم وتنمية مهاراتهم العلمية وإعدادهم لمستقبل يقوم على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الروبوت. وتطمح المدرسة إلى تطوير طرق تعليم خاصة لتعزيز الاستدامة من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمانا.

وقال نبيل لاهر، الرئيس التنفيذي لشركة «ليمز إيديوكيشن»: «تتجاوز المدرسة الجديدة أفق الفصل الدراسي، وهي مصممة لدعم مجموعة واسعة من منهجيات التدريس والتعلم، والتي تعد الطلاب للنجاح في المستقبل وخلق المواطن العالمي.

لا شك أن كل طفل من أطفالنا يستحق تعليماً جيداً، ونحن ملتزمون بتوفير تجربة تعليمية استثنائية وبأسعار معقولة. وسوف نستثمر في افتتاح المزيد من المدارس في السنوات المقبلة مع التركيز بشكل واضح على الخدمات الأكاديمية المتميزة».

وقد افتتح باب القبول في المدرسة الجديدة للعام الدراسي 2021-2022، علماً أن الكتب والأزياء المدرسية والمواد الأخرى ستتوفر مجاناً لطلاب السنة الأولى، في مبادرة لتحمل بعض أعباء أولياء الأمور في الظروف الصعبة.

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