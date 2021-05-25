دبي فستيفال سيتي مول يشارك في فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى

المصدر: دبي - البيان

يشارك دبي فستيفال سيتي مول، التابع لمجموعة الفطيم، في فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى من الخميس 27 مايو وحتى السبت 29 مايو الجاري، ويقدم للمتسوقين عروضاً متميزة وحسوماً تصل إلى 90% في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

بالإضافة إلى مزيدٍ من المزايا الإضافية، بما فيها فرصة الفوز بواحدة من قسيمتي هدايا بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي للتسوق في فستيفال سيتي مول عند إنفاق 500 درهم إماراتي أو أكثر.

ويدعو المول الزوار بهذه المناسبة إلى تسوق منتجاتهم المفضلة لدخول السحب للفوز بهذه القسيمة عند ختم إيصال الشراء في مكتب خدمة العملاء، وسيتم الإعلان عن الفائزين الشهر المقبل.

وتحتضن وجهة التسوق المتميزة أكثر من 400 علامة، وترحب بالمتسوقين لشراء أحدث صيحات الموضة من متجر زارا الرائد والملابس والإكسسوارات المتميزة من متجر ماركس وسبنسر وتصاميم تلبي أذواق جميع أفراد العائلة من كيابي.

كما يفخر المول برصيده الحافل من العلامات المحلية، بما فيها فيذرز التي تقدم إكسسوارات أنيقة تستكمل جمال أي إطلالة بإلهام من منطقة الشرق الأوسط. إلى جانب علامة شيك شوز، التي تقدم أحدث تصاميم الأحذية العصرية.

وقال ديفيد هويسر، مدير إدارة الأصول لمجموعة مراكز تسوق الفطيم: «عملنا من كثب مع شركائنا من متاجر التجزئة لتقديم أفضل العروض والتجارب للزوار في دبي ونتطلع إلى الترحيب بهم في المول نهاية هذا الأسبوع».

ويمكن للزوار الاحتفال بختام مثالي لعطلة نهاية الأسبوع في منطقة فستيفال باي والاستمتاع بأشهى النكهات في 15 مطعماً مع إطلالات مذهلة على الواجهة المائية، إذ يمكنهم الاختيار بين المأكولات البحرية والمطابخ الإيطالية والإماراتية والأمريكية واللبنانية والهندية والتركية، ومشاهدة العرض الشهير «تخيل» الذي حقق رقمين قياسيين عالميين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول لزواره تجربةً مجزية مع عروض متميزة في فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى.

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