مذكرة تعاون بين مؤسسة التنظيم العقاري و«الاتحاد إسكو»

المصدر: دبي- البيان

دخلت مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، في شراكة مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، بهدف التعاون لتحقيق عدد من الأهداف المشتركة وذات الصلة، وفي مقدمها تخفيض رسوم الخدمة الإجمالية لمالكي الوحدات في عقارات التملك الحر، والمنفعة طويلة الأمد لمدة لا تجاوز 99 عاماً، وتعزيز مبدأ الشفافية في خدمة المتعاملين لنظام فوترة خدمات التبريد، وذلك بموجب مذكرة تعاون بين الطرفين.

وقّع مذكرة التعاون المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لـ «أراضي دبي»، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة.

وتغطي المذكرة، التعاون في دفع خدمات التبريد بانتظام، وفي الوقت المناسب، وفوترة فواتير الطاقة «الكهرباء والتكييف» الخاصة بالوحدات ومناطق المساحات المشتركة في المشاريع، ضمن فواتير الوحدات العقارية الصادرة من هيئة كهرباء ومياه دبي، وتركيب وصيانة وقراءة عدادات الطاقة، من خلال شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، ودفع المبالغ مباشرة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى بحث إمكانية تطبيق حلول تحسين كفاءة الطاقة في المبنى، والتي من الممكن أن تساعد في خفض تكلفة الطاقة.

وقال المهندس مروان بن غليطة: «نسعى في مؤسسة التنظيم العقاري، إلى تعزيز مرونة وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات، ورفع مستوى سعادتهم وثقتهم، وتعزيز مبدأ الشفافية في تقديم الخدمات المطلوبة.

إن مذكرة التعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، من شأنها أن تعمل على تحقيق نقلة نوعية في مجال كفاءة الطاقة، والمجالات ذات الصلة، وسنعمل سوياً على ترجمتها بأفضل صورة، وسنعمل باستمرار على تطوير الشراكات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع العقارات بمختلف مجالاته واتجاهاته».

وقال المهندس وليد سلمان: نتطلع عبر هذه الشراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري، للعمل سوياً على تحقيق النتائج والأهداف المحددة.

وتلتزم الاتحاد لخدمات الطاقة، وفقاً لمذكرة التعاون، بإجراء دراسة الجدوى، وبأعمال التنسيق للزيارات الميدانية، وإنشاء واقتراح نموذج الفوترة، إلى جانب وضع نموذج تمويل المشروع.

وقال محمد خليفة بن حمّاد مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات في مؤسسة التنظيم العقاري: استناداً إلى المذكرة، تلتزم مؤسسة التنظيم العقاري بتوفير 10 مبانٍ لغايات تنفيذ المشروع التجريبي، مع جميع البيانات اللازمة للمباني المشمولة في المشروع التجريبي، والتي قد تطلبها شركة الاتحاد إسكو، إلى جانب تقديم الدعم والتنسيق اللازم مع جميع الأطراف ذات العلاقة، والتي تضم على سبيل المثال، مزودي خدمة التبريد المركزي، عقارات الملكية المشتركة، وذلك لغايات تأدية الخدمات المتعلقة بمذكرة التعاون، بالإضافة إلى تنظيم إطار العمل من خلال إصدار سياسة ناظمة للعمل، تقوم بإنفاذ نموذج العمل وإقراره، وإلزام جميع الأطراف أصحاب العلاقة به.

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