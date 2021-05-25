«فارآي» تستكمل جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منصة الخدمات اللوجستية الرقمية «فارآي» إتمامها جولة تمويل جديدة بقيمة 100 مليون دولار بقيادة «تي سي في» و«دراغونير» وبمشاركة مستثمريها الحاليين «إيت رودز فينتشرز» و«هانيويل فينتشرز» و«فاندامنتوم».

وسيتم توظيف الأموال المُجمعة في دعم مهمة الشركة المتمثلة بتمكين العلامات التجارية من تقديم تجارب تسليم شبيهة بخدمة «أمازون برايم» وإعادة تعريف مفهوم التسليم عبر الشبكات اللوجستية المتنوعة.

كما ستركز فارآي على تطوير قدرات منصتها الخاصة، والتوسع في أوروبا وأمريكا الشمالية، ومواصلة جذب المواهب العالمية. وكجزء من الصفقة، سينضم غوبي وادي، الشريك العام في «تي سي في» إلى مجلس إدارة فارآي.

وتأسست فارآي عام 2013 على يد كل من كوشال ناهاتا، وجاوراف سريفاستافا، وجاوتام كومار، وهي تتعامل مع سوق إدارة التسليم العالمي والذي تتجاوز قيمته مليارات الدولارات، وتستمر في تسجيل نمو مزدوج الرقم على أساس سنوي.

وقال كوشال ناهاتا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ فارآي: فخورون بانضمام «تي سي في» و«دراغونير» إلى قائمة مستثمرينا والذي سيسهم في ترسيخ ريادتنا العالمية في مجال إدارة التسليم.

ويأتي هذا التمويل في الوقت المثالي لدعم القطاع، حيث رأينا في عام 2020 ارتفاع إنفاق المستهلكين على متاجر التجزئة الأمريكية عبر الإنترنت بنسبة 44% وصولاً إلى 861 مليار دولار، مقارنة بـ 598 مليار دولار في عام 2019.

وأدى النمو والتحول الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية إلى تشكيل فرصة سانحة لمنصات البرمجيات مثل فارآي لتوفير تجربة عملاء محسّنة.

ويتمثل طموحنا في تمكين آلاف الشركات من توفير تجربة توصيل نخبوية شبيهة بـ «أمازون برايم»، وذلك عبر دفع الابتكارات التي تعيد تصور إدارة عمليات التسليم على الصعيد العالمي.

وتستعين العلامات التجارية بمنصة فارآي الذكية والمتطورة لتمكين نماذج التوصيل المتعددة، مثل التوصيل في اليوم نفسه، واليوم التالي، وعند الطلب، وعند نقاط الاستلام المتعددة.

وتخدم فارآي حالياً المؤسسات العالمية بدءاً من تجار التجزئة والمصنعين إلى مقدمي الخدمات اللوجستية وشركات النقل الخارجية، بما في ذلك «دي إتش إل»، «أمواي» «دومينوز»، «وال مارت»، «بوستي»، «غوردن فودز»، «يو بي إس» وغيرها المزيد.

وتعالج منصتها أكثر من 100 مليون معاملة شهرياً، وتدعم أكثر من 25000 سائق، وهي مدمجة في شبكة تضم أكثر من مليوني مركبة نقل.

وقد تسارع نمو فارآي على مدى الإثني عشر شهراً الماضية بشكل خاص في أوروبا وأمريكا الشمالية. لتشكل هذه الأسواق مجتمعة أكثر من نصف إيرادات المجموعة والتي نمت بما يقارب 3 أضعاف خلال تلك الفترة.

كما تم تكريم فارآي أخيراً من قبل «جارتنر» في حدث «ماجيك كوادرانت» الأول لمنصات النقل التي تتيح التتبع في الوقت الفعلي.

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