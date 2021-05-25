مراكز تسوق دبي تستعد لحملة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»

المصدر: دبي - البيان

تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مجموعة من العروض الترويجية على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تناسب مختلف أفراد العائلة.

فابتداءً من يوم الخميس المقبل 27 مايو ولمدة 72 ساعة، ستقوم المتاجر والعلامات التجارية المشاركة بتقديم منتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 90 %. فيما تشمل التخفيضات العديد من العلامات التجارية المتخصصة في كل من العطور والساعات والمجوهرات والأزياء الرجالية والنسائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير.

وستعمل مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في هذه الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجمهور والمتسوقين بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

الجمال وأسلوب الحياة

يمكن للمتسوقات الاستفادة من العروض الترويجية التي تصل إلى 90 % على منتجات الجمال المفضلة لديهن، بما في ذلك أحدث صيحات مستحضرات التجميل الأساسية، وذلك في عدد من المتاجر مثل باث آند بودي ووركس، وأريج، وفلورمار، ووجوه، ونارس، ومكياجي، وكيكيو ميلانو، وميك أب فور إيفر، وإنجلوت.

العطور

يمكن لسكان دبي وزوارها خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الاختيار من بين تشكيلة متنوعة من العطور، والتي تشمل العطور التقليدية وأحدث العطور التي يقدمها أشهر المصممين والمشاهير، وذلك في عدد من المتاجر مثل المخلط للعطور، وعود ميلانو، وفي للعطور، وعبد الصمد القرشي، وبن كامل للعطور.

الساعات والمجوهرات

تعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الوقت المثالي لشراء ساعة جديدة أو للحصول على هدية من المجوهرات الرائعة. ويقدم عدد من المتاجر في دبي عروضاً ترويجية هائلة على الساعات والمجوهرات بما في ذلك داني باي دانيال كيه، وداماس، وجوهرة للمجوهرات، وأحمد صديقي وأولاده، ولا ماركيز للألماس والساعات، وزين للألماس، وسواروفسكي، والفطيم للساعات، وريفولي.

مستلزمات المنزل والمطبخ

يمكن لمحبي الطهي والديكور المنزلي إضافة لمسات جديدة على مطابخهم ومنازلهم خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، وذلك من خلال زيارة عدد من المتاجر تشمل هومز آر أص، وويليام سونوما، ودويل، والحذيفة للمفروشات، وإيس، وهوم سنتر، وثنك كيتشن، وفيلروي آند بوش، وتشاتلز آند مور، وطنجرة، حيث تقدم هذه المتاجر تخفيضات على مجموعة ضخمة من المنتجات.

الأطفال

تقدم مجموعة كبيرة من متاجر ملابس ومستلزمات الأطفال تخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، حيث يمكن لسكان دبي وزوارها الحصول على أفضل الاختيارات من الملابس والإكسسوارات التي يحتاج إليها الأطفال وأولياء الأمور. وتشمل المتاجر المشاركة كليرز، وأوكايدي، ومونسون تشيلدرن، وكيدز كوتور، وبونبوينت، وماماز وباباز، وذا تشلدرينز بليس، وكارترز، وبابلوسكي، وذا بيبي شوب، وزيبي.

الحقائب والإكسسوارات

يمكن للمتسوقين اقتناء الحقائب والإكسسوارات التي لا غنى عنها خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» وذلك في مجموعة كبيرة من المتاجر مثل لوفيزا، وتومي، وكيبلنغ، وأكسيسوارايز، وتوري برش، وكاربيزا، وألدو أكسسواريز، وكوتش، وسي سي سي، وسالفاتور فيراغامو.

الأزياء الرجالية

بإمكان الرجال اختيار ملابس جديدة وأنيقة بأسعار رائعة من بالمين، وكالفين كلاين، ولاكوست، وساكور براذرز، وغانت، ومالديني، وبول آند بير، وبيفرلي هيلز بولو كلوب، وجيوردانو، وبوغي ميلانو، وأمريكان إيغل آوتفترز.

الأزياء النسائية

سيكون بمقدور السيدات اختيار تشكيلاتهن المفضلة من الأزياء النسائية والاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 90 % في عدد من المتاجر الشهيرة مثل مانغو، وإيتوال، و Cos وبيرشكا، وريفر آيلاند، وأول سانتس، وومينز سيكريت، وبانانا ريبابلك، وريس، وكوتون، ونيشات لينين، وسفيرا.

الأزياء العائلية

يقدم عدد من المتاجر عروضاً ترويجية رائعة على الأزياء التي تناسب جميع أفراد الأسرة مثل ماتلان، ولولو، وإل سي ويكيكي، وليفايز، وإتش آند إم، وغاب، وماكس، ورانجلر، وكيابي.

الترفيه والرياضة

يمكن لعشاق الرياضة الحصول على مستلزماتهم خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» من متاجر مثل كوزموس سبورتس، وبوما، وديكاتلون، وأثيليتس كو.

الإلكترونيات

يمكن لسكان دبي وزوارها الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات وأفضل أساسيات الترفيه المنزلي خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» والاستفادة من عروض ترويجية تصل إلى 90 %على منتجات مختارة في متاجر إي-سيتي، وشرف دي جي، وفيرجن ميغاستور، وهارمان هاوس، وجاكيز للإلكترونيات، وجمبو.

المتاجر متعددة الأقسام

تقدم المتاجر متعددة الأقسام عروضاً ترويجية رائعة لعشاق التسوق، حيث تشمل المتاجر المشاركة ماركس وسبنسر، وبلومينغديلز، ودبنهامز، وغاليريز لافاييت، وهارفي نيكولز، وذات كونسبت ستور.

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