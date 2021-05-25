دبي مول يطلق تخفيضات تصل إلى 90 % على مدى 3 أيام

المصدر: دبي- البيان

يطلق دبي مول، أكبر مركز لتجارة التجزئة والترفيه والأكثر استقطاباً للزوّار في العالم، عروض التخفيضات الهائلة والمنتظرة لمدة 3 أيام، اعتباراً من 27 وحتى 29 مايو.

ستشهد فترة التخفيضات هذه من 27 وحتى 29 مايو، مشاركة المئات من تجّار التجزئة بعروض مذهلة، على مختلف أنواع المنتجات من الأزياء ومستحضرات التجميل والمستلزمات المنزلية، وخصومات تصل حتى 90 %. ستكون بانتظار المتسوّقين تجربة رائعة في دبي مول، فمع احتوائه على أكثر من 1,300 علامة تجارية، و200 مطعم، بالإضافة إلى معالمه الترفيهية التي تلبّي رغبات جميع أفراد العائلة، يُقدّم دبي مول لزوّاره، متّسعاً من الخيارات المذهلة والمميّزة.

تبدأ فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 صباحاً، ما يمنح المتسوّقين 15 ساعة متواصلة من التسوّق. كما ستفتح وجهات الأطعمة والمشروبات أبوابها لاستقبال عشّاق الطعام حتى الساعة 1 صباحاً أيضاً خلال فترة التخفيضات.

وسوف يتمكّن المتسوّقون من الاطّلاع على أفضل العروض عبر تطبيق دبي مول، وتحديد أماكن مواقف السيّارات الأقرب إلى متجرهم المفضّل، للحصول على تجربة تسوّق لا مثيل لها.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوّقين الاستفادة من خدمة «تسوّق واحفظ مشترياتك» Shop & Drop، ليتمكّنوا من الاستمتاع بالتسوّق بكلّ راحة.

يقدّم دبي مول، الوجهة الرائدة عالمياً في تجارة التجزئة والترفيه من إعمار مولز، مزيجاً استثنائياً لا مثيل له من وجهات المأكولات والمشروبات والترفيه عالمية المستوى، وستضيف فعالية التخفيضات الكبرى، التي ستستمر لمدّة 3 أيّام، مزيداً من الروعة على هذا المكان، الذي يمنح الجميع أروع التجارب.

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